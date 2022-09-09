Дорожная ситуация сильно осложнилась в 100-х кварталах
Улан-удэнцы просят отказаться от новых лежачих полицейских в 100-х кварталах.
Жалоба появилась в паблике «Аноним 03». Местный житель выразил негодование по поводу появления лежачего полицейского перед пешеходным переходом возле поворота в 113 квартал. По словам автора, это решение только усугубляет обстановку на и без того не лёгком участке дороги.
- Вечером 8 сентября собрали огромную пробку в сотые кварталы, а всё из-за «дальновидного» решения сделать лежачего полицейского на пешеходном переходе перед отворотом в 113 квартал. При этом пешеходы здесь вообще практически не переходят дорогу, а через 150 метров есть регулируемый пешеходный переход со светофорным объектом, - сетует местный житель.
Улан-удэнцы поддерживают эту позицию. «В городе целенаправленно пробки создают!», - высказался другой пользователь. «Тысячи жителей стояли в пробках ради одного-двух проходящих по этому переходу», - разделяет эту позицию другая горожанка.
Ещё один местный житель поделился, что пробка на том участке не рассосалась даже в 21:30. «Путь до работы и обратно станет еще сложнее», - резюмирует другой горожанин.
В Улан-Удэ новые лежачие полицейские создают огромные пробки
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