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В Иркутской области на день запретят розничную продажу алкоголя

В Иркутской области на день запретят розничную продажу алкоголя
Общество,  Фото:pixabay.com
Регион присоединится ко Всероссийскому дню трезвости

В Иркутской области 11 сентября, во Всероссийский день трезвости, будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения продлятся с 8:00 до 23:00, рассказали в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Запрет действует согласно постановлению правительства Иркутской области от 14.10.2011 № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области».

Ограничение не распространяется на хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

- Кроме того, 11 сентября с 8:00 до 23:00 региональная служба потребительского рынка и лицензирования будет принимать от жителей области информацию о фактах незаконной продажи алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки). Телефон горячей линии: 8-950-072-30-50. Поступающая информация будет незамедлительно передаваться в уполномоченные органы для оперативного принятия мер реагирования, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Напомним, что завтра, 10 сентября, в Иркутске также будет ограничена продажа алкоголя. В этот день в столице области будет праздноваться 85-летие образования региона.
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