В райцентре Бурятии идёт строительство сетей водоснабжения

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Работы в селе Турунтаево завершат до 1 декабря



В селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии продолжается строительство сетей водоснабжения, повысительной насосной станции и двух резервуаров. Объект позволит обеспечить питьевой водой более тысячи жителей микрорайона Черемшанский.



Эта местность активно застраивается с каждым годом, однако централизованное водоснабжение в микрорайоне отсутствовало. Жители собственными силами решали этот вопрос и бурили скважины, но в большинстве случаев они получали воду с высокой концентрацией железа.



- Сейчас общестроительные работы выполнены на 50%: проложено 4638 из 5711 метров сетей, а также проведён монтаж двух резервуаров. Строители планируют завершить работы до 1 декабря. В конечном итоге, жители центральной части микрорайона смогут подключиться к новым сетям водоснабжения, а это более тысячи человек, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



Рабочие подрядной организации приступили к строительству в мае этого года. Стоимость проекта по строительству объекта коммунальной инфраструктуры в микрорайоне Черемшанский составила 116 миллионов рублей.



- На объекте уже установлена станция первого подъёма, там из двух скважин будет производиться забор воды, затем по внутренним магистральным линиям вода будет подаваться в резервуары по 160 кубов. Отсюда вторым подъёмом через повысительную насосную станцию эта вода будет разгоняться по магистральным сетям. То есть будет идти бесперебойная подача чистой воды, - отметил начальник участка подрядной организации ООО «СК Олимп» Алексей Милухов.



После того как сети водоснабжения будут построены, пройдут санитарно-эпидемиологические проверки, и после получения положительных результатов людей начнут подключать к централизованному источнику.



Напомним, что всего в этом году в Бурятии идут работы на восьми объектах. Это строительство сетей водоснабжения в «сотых» микрорайонах, посёлке Верхняя Берёзовка и Левобережной части города Улан-Удэ, селе Турунтаево Прибайкальского района, селе Нурселение Иволгинского района и городе Северобайкальск. А также реконструкция сетей водоснабжения в селе Тапхар Иволгинского района и селе Тарбагатай Тарбагатайского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

