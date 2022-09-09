Его проведут на площади Революции
12 сентября в Улан-Удэ пройдёт концерт в поддержку молодых музыкантов из творческого объединения «Десятый дом». Он состоится на площади Революции с 17:00.
На концерте выступят барабанщик Антон Богданович и группы «Grooveteam», «Случайность», «Narasxvat», «Тульпа», «Black Stones».
- Молодые, талантливые, яркие и при этом профессиональные — именно так можно представить музыкантов. Про таких ребят говорят «неогранённые алмазы». Все гости и участники концерта получат положительный заряд энергии и приятные впечатления, - сообщает пресс-служба центра современного искусства «Залуу».
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ молодых музыкантов поддержат концертом
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