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В Улан-Удэ молодых музыкантов поддержат концертом

В Улан-Удэ молодых музыкантов поддержат концертом
Общество,  Фото:pixabay.com
Его проведут на площади Революции

12 сентября в Улан-Удэ пройдёт концерт в поддержку молодых музыкантов из творческого объединения «Десятый дом». Он состоится на площади Революции с 17:00.

На концерте выступят барабанщик Антон Богданович и группы «Grooveteam», «Случайность», «Narasxvat», «Тульпа», «Black Stones».

- Молодые, талантливые, яркие и при этом профессиональные — именно так можно представить музыкантов. Про таких ребят говорят «неогранённые алмазы». Все гости и участники концерта получат положительный заряд энергии и приятные впечатления, - сообщает пресс-служба центра современного искусства «Залуу».

Возрастное ограничение 16+
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