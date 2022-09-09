В Улан-Удэ молодых музыкантов поддержат концертом

Его проведут на площади Революции



12 сентября в Улан-Удэ пройдёт концерт в поддержку молодых музыкантов из творческого объединения «Десятый дом». Он состоится на площади Революции с 17:00.



На концерте выступят барабанщик Антон Богданович и группы «Grooveteam», «Случайность», «Narasxvat», «Тульпа», «Black Stones».



- Молодые, талантливые, яркие и при этом профессиональные — именно так можно представить музыкантов. Про таких ребят говорят «неогранённые алмазы». Все гости и участники концерта получат положительный заряд энергии и приятные впечатления, - сообщает пресс-служба центра современного искусства «Залуу».



Возрастное ограничение 16+

