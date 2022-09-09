В Бурятии труженица тыла отметила 90-летний юбилей

Именинница проживает в Заиграевском районе
Юбилейный день рождения отмечает в эти дни Вера Сергеевна Жилина – труженица тыла, жительница Заиграевского района Бурятии. Родилась она в сентябре 1932 года в селе Энгорок Хилокского района Читинской области. У родителей Сергея Владимировича и Екатерины Ильиничны Шангиных было пятеро детей.
- В годы войны мы жили далеко от военных действий, в Забайкалье, - вспоминает Вера Сергеевна. - Не слышали разрывов бомб и снарядов, но все надеялись на Победу наших советских войск. Верили в наших солдат, в их нерушимость, переживали, слушали по радио последние новости с фронта. Жили в полной тревоге за жизнь близких, родных, сражавшихся насмерть с лютым врагом. Но не было паники. Не видно было на улицах бездельников. Все, в том числе дети, как могли, помогали фронту: собирали и отправляли воинам посылки с тёплыми вещами. Вязали носки, варежки. Я часто писала письма (под диктовку) не только своим родным на фронт, но и от имени пожилых односельчан, у кого дети тоже воевали.
Писала Вера на листках из тетради и тут же свёртывала треугольником, который без марки можно было сразу отправлять по адресу, опустив его в почтовый ящик. Долгое время семья жила в Агинском. Там девочка пошла в первый класс и закончила среднюю школу. Осенью ученики, помогали в колхозе убирать урожай зерна, копать картошку... В военные годы имели свой огород, корову и сильно не голодали. В ту пору вместе с другими соседскими детьми собирали на лугах и заготавливали дикий чеснок, лук-мангир, сушили его или солили. Он использовался почти во всех блюдах и помогал при простуде. А также собирали в лесу ягоды и грибы.
- 9 мая 1945 года – День Победы – стал для всех большим важным праздником, войне конец, и мы победили. Многие плакали от горя, у кого погибли близкие, родные. Многие недоумевали, получив известие «пропал без вести...», и тоже плакали. Конечно же, радовались все, что наступил конец этой жестокой, кровавой войне, – и сегодня со слезами на глазах вспоминает те времена ветеран. - Победа досталась нелегко, и мои родные тоже отдали свои жизни свои за мир на земле. Мы бесконечно благодарны им за всё!
В школу Вера пошла учиться в 1941 году. Окончив в Агинском среднюю школу, поступила в Улан-Удэнский пединститут на физмат. Училась хорошо, но из-за сложившихся обстоятельств, пришлось оставить учёбу в институте. Поступила на курсы библиотекарей, где была стипендия и общежитие. По окончании курсов направили создавать библиотеку в Красный Яр Байкало-Кударинского района. Там вышла замуж. Летом 1957 года переехали в Агинское на постоянное место жительства. Работала сначала в вечерней школе математиком в 5-6 классах, затем, после окончания педагогического училища, перешла в начальные классы: в Булагтуйской малокомплектной, потом в Агинской восьмилетней школах. Педагогический стаж составляет более 20 лет.
В 1979 году переехали на постоянное место жительства в посёлок Онохой в Бурятии. Здесь с должности старшего приёмосдатчика и ушла Вера Сергеевна на пенсию. Имеет много благодарностей и наград за труд, удостоверение труженика тыла в годы Великой Отечественной войны. У юбиляра 5 детей, 10 внуков, 17 правнуков.
В юбилейный день представители отдела социальной защиты населения по Заиграевскому району, совета ветеранов поздравили именинницу с юбилеем, вручили поздравительные открытки от президента России и главы Бурятии, а также свидетельство о предоставлении единовременной выплаты участнику трудового фронта, подарили подарок и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие, долгие годы. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В Бурятии труженица тыла отметила 90-летний юбилей
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