09 сентября

08 сентября

Популярное

В Бурятии труженица тыла отметила 90-летний юбилей

В Бурятии труженица тыла отметила 90-летний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Именинница проживает в Заиграевском районе

Юбилейный день рождения отмечает в эти дни Вера Сергеевна Жилина – труженица тыла, жительница Заиграевского района Бурятии. Родилась она в сентябре 1932 года в селе Энгорок Хилокского района Читинской области. У родителей Сергея Владимировича и Екатерины Ильиничны Шангиных было пятеро детей.

- В годы войны мы жили далеко от военных действий, в Забайкалье, - вспоминает Вера Сергеевна. - Не слышали разрывов бомб и снарядов, но все надеялись на Победу наших советских войск. Верили в наших солдат, в их нерушимость, переживали, слушали по радио последние новости с фронта. Жили в полной тревоге за жизнь близких, родных, сражавшихся насмерть с лютым врагом. Но не было паники. Не видно было на улицах бездельников. Все, в том числе дети, как могли, помогали фронту: собирали и отправляли воинам посылки с тёплыми вещами. Вязали носки, варежки. Я часто писала письма (под диктовку) не только своим родным на фронт, но и от имени пожилых односельчан, у кого дети тоже воевали.

Писала Вера на листках из тетради и тут же свёртывала треугольником, который без марки можно было сразу отправлять по адресу, опустив его в почтовый ящик. Долгое время семья жила в Агинском. Там девочка пошла в первый класс и закончила среднюю школу. Осенью ученики, помогали в колхозе убирать урожай зерна, копать картошку... В военные годы имели свой огород, корову и сильно не голодали. В ту пору вместе с другими соседскими детьми собирали на лугах и заготавливали дикий чеснок, лук-мангир, сушили его или солили. Он использовался почти во всех блюдах и помогал при простуде. А также собирали в лесу ягоды и грибы.

- 9 мая 1945 года – День Победы – стал для всех большим важным праздником, войне конец, и мы победили. Многие плакали от горя, у кого погибли близкие, родные. Многие недоумевали, получив известие «пропал без вести...», и тоже плакали. Конечно же, радовались все, что наступил конец этой жестокой, кровавой войне, – и сегодня со слезами на глазах вспоминает те времена ветеран. - Победа досталась нелегко, и мои родные тоже отдали свои жизни свои за мир на земле. Мы бесконечно благодарны им за всё!

В школу Вера пошла учиться в 1941 году. Окончив в Агинском среднюю школу, поступила в Улан-Удэнский пединститут на физмат. Училась хорошо, но из-за сложившихся обстоятельств, пришлось оставить учёбу в институте. Поступила на курсы библиотекарей, где была стипендия и общежитие. По окончании курсов направили создавать библиотеку в Красный Яр Байкало-Кударинского района. Там вышла замуж. Летом 1957 года переехали в Агинское на постоянное место жительства. Работала сначала в вечерней школе математиком в 5-6 классах, затем, после окончания педагогического училища, перешла в начальные классы: в Булагтуйской малокомплектной, потом в Агинской восьмилетней школах. Педагогический стаж составляет более 20 лет.

В 1979 году переехали на постоянное место жительства в посёлок Онохой в Бурятии. Здесь с должности старшего приёмосдатчика и ушла Вера Сергеевна на пенсию. Имеет много благодарностей и наград за труд, удостоверение труженика тыла в годы Великой Отечественной войны. У юбиляра 5 детей, 10 внуков, 17 правнуков.

В юбилейный день представители отдела социальной защиты населения по Заиграевскому району, совета ветеранов поздравили именинницу с юбилеем, вручили поздравительные открытки от президента России и главы Бурятии, а также свидетельство о предоставлении единовременной выплаты участнику трудового фронта, подарили подарок и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие, долгие годы. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Бурятия юбилей долгожитель Заиграевский район труженики тыла

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии труженица тыла отметила 90-летний юбилей
В Бурятии труженица тыла отметила 90-летний юбилей
Общество, 09.09.2022
Именинница проживает в Заиграевском районе
Построена «стопроцентно монгольская» железная дорога
Построена «стопроцентно монгольская» железная дорога
Общество, 09.09.2022
В Монголии введена в эксплуатацию линия Тавантолгой – Гашуунсухайт
В Бурятии появится «Мыс Капитанов»
В Бурятии появится «Мыс Капитанов»
Общество, 09.09.2022
На базе туристических проектов у озера Байкал создадут туристический кластер
В Улан-Удэ завершён второй этап надвижки пролётов нового моста
В Улан-Удэ завершён второй этап надвижки пролётов нового моста
Общество, 09.09.2022
Тоннель под железной дорогой придётся строить в зимнее время, когда снижается объём перевозок. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с масштабной стройки
В Улан-Удэ в 2023 году не останется ни одного обманутого дольщика
В Улан-Удэ в 2023 году не останется ни одного обманутого дольщика
Общество, 09.09.2022
Ещё более 180 пострадавших дольщиков скоро справят новоселье
Улан-удэнцы требуют осветить опасную аллею
Улан-удэнцы требуют осветить опасную аллею
Общество, 09.09.2022
«Отличное место для каких-нибудь маньяков-извращенцев», - встревожены жители
Игорь Шутенков: «Благоустройство набережной – одно из ключевых направлений мастер-плана Улан-Удэ»
Игорь Шутенков: «Благоустройство набережной – одно из ключевых направлений мастер-плана Улан-Удэ»
Общество, 09.09.2022
В столице Бурятии открыли новую спортивную площадку для воркаута
В Улан-Удэ из восьмиметрового колодца спасли трёх собак
В Улан-Удэ из восьмиметрового колодца спасли трёх собак
Общество, 09.09.2022
Скорее всего, животных туда спустили специально
Нейросеть дала прогноз по заболеваемости коронавирусом в Бурятии
Нейросеть дала прогноз по заболеваемости коронавирусом в Бурятии
Общество, 09.09.2022
Прогноз для Бурятии оказался не самым приятным
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску Борису Мироманову
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску Борису Мироманову
Общество, 09.09.2022
Памятная доска появилась спустя шесть лет после его ухода из жизни  
В Улан-Удэ за лето собрали около 3 кг батареек
В Улан-Удэ за лето собрали около 3 кг батареек
Общество, 09.09.2022
Использованные батарейки будут вывезены в пункты приёма
В Бурятии пригрозили сборщикам грибов и орехов
В Бурятии пригрозили сборщикам грибов и орехов
Общество, 09.09.2022
«Если пожары и дальше будут возникать из-за сборщиков дикоросов, то в лесу не будет никого», - заявил зампред правительства
В Улан-Удэ асфальтируют дорогу на улице Столичная
В Улан-Удэ асфальтируют дорогу на улице Столичная
Общество, 09.09.2022
Перенесена автобусная остановка «Бассейн»
В Улан-Удэ поощрили лучшего водителя вакуумки
В Улан-Удэ поощрили лучшего водителя вакуумки
Общество, 09.09.2022
Победителям традиционного конкурса вручили по пять тысяч рублей
День открытых дверей прошёл в улан-удэнской колонии
День открытых дверей прошёл в улан-удэнской колонии
Общество, 09.09.2022
Для родственников осуждённых провели экскурсию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^