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Улан-Удэ примет фестиваль индийского танца

Улан-Удэ примет фестиваль индийского танца
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие состоится в начале ноября

С 4 по 6 ноября в Улан-Удэ пройдёт второй межрегиональный фестиваль индийского танца «Краски Индии».

В первый день будет проведён конкурс индийского танца. К участию допускаются все желающие: самодеятельные и профессиональные коллективы, солисты, отдельные исполнители, занимающиеся любыми направлениями индийского танца. Участники конкурса номинируются в следующих возрастных группах: до 8 лет, 9-13 лет, 14-17 лет, 18-25 лет, 26-35 лет, 36-45 лет и старше 46 лет. Также участники оцениваются по уровню подготовки: начинающие (опыт до 2 лет) и продолжающие (опыт более 2 лет). Кроме этого, будут номинации по количеству выступающих (соло, дуэты, 3-7 участников, 8-16 участников, более 16 человек, соло-руководители) и по стилю индийского танца (классический танец/стилизация классического танца, «Болливуд», «Ретро-Болливуд», «Современный Болливуд», народный танец/стилизация народного танца, «Принцесса индийского танца» для детей до 18 лет, «Королева индийского танца» для взрослых, «Богиня индийского танца» для руководителей.

Также в первый день фестиваля состоится встреча руководителей коллективов. 5 ноября и 6 ноября пройдут мастер-классы председателя жюри фестиваля Гуру Ашвани Нигама – преподавателя индийского танца, руководителя театра «Таранг» в Москве.

Завершится фестиваль в КТЦ «Феникс» гала-шоу «Краски Индии». В нём примут участие специальные гости, победители конкурса и лучшие коллективы индийского танца.

Возрастное ограничение 6+
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