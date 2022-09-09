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После ремонта паркетный зал Бурдрама вновь заблистал золотом

После ремонта паркетный зал Бурдрама вновь заблистал золотом
Общество,  Фото:Бурдрам
Фотографии итогов ремонта вызвали массу комментариев пользователей со всей России

После летнего ремонта вновь заблистал золотом паркетный зал Бурятского драматического театра.

Более 15 тысяч просмотров и более 500 лайков за сутки собрал пост в «ВКонтакте» директора театра Цыпилмы Очировой о проведённом в фойе здания ремонте паркетного пола.

 

Фотографии итогов ремонта вызвали массу комментариев пользователей соцсети со всей России: «Роскошь какая! Гое даа! Кто же творил такую красоту? Какой мастер? Даааа, за настоящим паркетом надо по-настоящему ухаживать! Какая прелесть!»

Среди высказавших своё восхищение оказался и директор московского театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

- Это очень красиво, я помню! - отметился мэтр российского театрального менеджмента, в своё время гостивший в Бурдраме со спектаклями Вахтанговского театра в рамках «Больших гастролей».


По словам директора Бурдрама Цыпилмы Очировой, этот прекрасный паркет с бурятскими узорами был уложен в период реконструкции в 2011 году.

- К сожалению, с тех пор ни разу не проводилась циклёвка, лаковое покрытие частично истёрлось, появились матовые пятна. И вот, наконец, в год 90-летия театра, благодаря министерству культуры Бурятии, появилась возможность привести в порядок паркетный пол, - пишет театральный руководитель.

В результате ремонтная бригада нанесла на паркетный пол пять слоев грунтовки - грунтовочного лака. И ещё пять финишных слоев лака.


Театр готов к открытию сезона, проводятся небольшие работы по уборке и чистке, сообщили в пресс-службе Бурдрама. 

- Полюбуйтесь, надеюсь, нашим зрителям будет приятно снова прийти в Бурятский театр драмы! - приглашает гостей Цыпилма Очирова. - Буряад театр благодарит министра культуры Бурятии Соелму Дагаеву и главу республики Алексея Цыденова за понимание важности своевременного ремонта и выделенные средства!


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