После ремонта паркетный зал Бурдрама вновь заблистал золотом









Фотографии итогов ремонта вызвали массу комментариев пользователей соцсети со всей России: «Роскошь какая! Гое даа! Кто же творил такую красоту? Какой мастер? Даааа, за настоящим паркетом надо по-настоящему ухаживать! Какая прелесть!»



Среди высказавших своё восхищение оказался и директор московского театра имени Вахтангова Кирилл Крок.



- Это очень красиво, я помню! - отметился мэтр российского театрального менеджмента, в своё время гостивший в Бурдраме со спектаклями Вахтанговского театра в рамках «Больших гастролей». Фотографии итогов ремонта вызвали массу комментариев пользователей соцсети со всей России: «Роскошь какая! Гое даа! Кто же творил такую красоту? Какой мастер? Даааа, за настоящим паркетом надо по-настоящему ухаживать! Какая прелесть!»Среди высказавших своё восхищение оказался и директор московского театра имени Вахтангова Кирилл Крок.- Это очень красиво, я помню! - отметился мэтр российского театрального менеджмента, в своё время гостивший в Бурдраме со спектаклями Вахтанговского театра в рамках «Больших гастролей».









После летнего ремонта вновь заблистал золотом паркетный зал Бурятского драматического театра.Более 15 тысяч просмотров и более 500 лайков за сутки собрал пост в «ВКонтакте» директора театра Цыпилмы Очировой о проведённом в фойе здания ремонте паркетного пола.По словам директора Бурдрама Цыпилмы Очировой, этот прекрасный паркет с бурятскими узорами был уложен в период реконструкции в 2011 году.- К сожалению, с тех пор ни разу не проводилась циклёвка, лаковое покрытие частично истёрлось, появились матовые пятна. И вот, наконец, в год 90-летия театра, благодаря министерству культуры Бурятии, появилась возможность привести в порядок паркетный пол, - пишет театральный руководитель.В результате ремонтная бригада нанесла на паркетный пол пять слоев грунтовки - грунтовочного лака. И ещё пять финишных слоев лака.Театр готов к открытию сезона, проводятся небольшие работы по уборке и чистке, сообщили в пресс-службе Бурдрама.- Полюбуйтесь, надеюсь, нашим зрителям будет приятно снова прийти в Бурятский театр драмы! - приглашает гостей Цыпилма Очирова. - Буряад театр благодарит министра культуры Бурятии Соелму Дагаеву и главу республики Алексея Цыденова за понимание важности своевременного ремонта и выделенные средства!