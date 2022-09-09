В Гусиноозёрске образовалась свалка возле мусорных контейнеров



По всей видимости, мусорная проблема на этом участке не первый раз беспокоит местных жителей. Ранее, 24 июля, возмущённый житель опубликовал пост с фотографией мусорной площадки на этом же месте.



- 6 микрорайон радует глаз своими красотами, - писал местный житель.









В Гусиноозёрске наблюдается неприятная картина. В паблике «Аноним Гусиноозёрск» опубликовали фотографии мусорной площадки, которая превратилась в настоящую свалку в Шестом микрорайоне. Мусор разбросан по всей площади. При этом контейнеры остаются пустыми.- Ничего не меняется, - говорится в сообщении.Тогда в комментариях обвиняли почти всех, кто хоть как-то может быть причастен к этому – собак, людей, регоператора, управляющую компанию.«Спасибо тем, кто кидает не в мусорный бак, а около него. Бегают собаки, которые хотят кушать и рвут эти все пакеты»,«Живу не далеко от этой мусорки. Это не люди и даже не собаки устраивают этот бардак. Наоборот, сколько раз видела, что девчонки с ЖКО там убираются. Это тупо приезжает машина за мусором и загружают мусор в машину. Что попало в их бочки, то попало, а остальное они не убирают за собой»,«А чего проще, подъехал мусоровоз к мусорным контейнерам, возьмите и сделайте видео, как работники собирают мусор, да и сюда выложите для обсуждений»,«Нет так не должно быть! Жители этого района должны и обязаны выбрасывать мусор в контейнеры», - писали жители.На проблему отреагировали и представители правительства Бурятии, попросившие уточнить точное место для реагирования.- Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, расположение проблемной мусорной площадки! – появился комментарий от официального аккаунта правительства республики.Сейчас ситуация не особо изменилась. Люди по-прежнему не довольны текущим состоянием мусорной площадки. Жители сообщают, что некоторые лентяи выкидывают мусор прямо на дорогу.«А мусорные контейнеры-то пустые. Как так-то? Почему всё около контейнеров?»,«Люди едут в детский сад или на работу и бросают прямо на дорогу, выйти же из машины тяжело»,«Ну пока у нас будет такое наплевательское отношение к чужому труду так и будет».«Пока люди не станут лениться и выбрасывать мусор в баки, эта история будет продолжаться бесконечно».«Да, живу три года, и нечего не меняется».