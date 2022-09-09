В Гусиноозёрске образовалась свалка возле мусорных контейнеров

В Гусиноозёрске наблюдается неприятная картина. В паблике «Аноним Гусиноозёрск» опубликовали фотографии мусорной площадки, которая превратилась в настоящую свалку в Шестом микрорайоне. Мусор разбросан по всей площади. При этом контейнеры остаются пустыми.
- Ничего не меняется, - говорится в сообщении.
По всей видимости, мусорная проблема на этом участке не первый раз беспокоит местных жителей. Ранее, 24 июля, возмущённый житель опубликовал пост с фотографией мусорной площадки на этом же месте.
- 6 микрорайон радует глаз своими красотами, - писал местный житель.
Тогда в комментариях обвиняли почти всех, кто хоть как-то может быть причастен к этому – собак, людей, регоператора, управляющую компанию.
«Спасибо тем, кто кидает не в мусорный бак, а около него. Бегают собаки, которые хотят кушать и рвут эти все пакеты»,
«Живу не далеко от этой мусорки. Это не люди и даже не собаки устраивают этот бардак. Наоборот, сколько раз видела, что девчонки с ЖКО там убираются. Это тупо приезжает машина за мусором и загружают мусор в машину. Что попало в их бочки, то попало, а остальное они не убирают за собой»,
«А чего проще, подъехал мусоровоз к мусорным контейнерам, возьмите и сделайте видео, как работники собирают мусор, да и сюда выложите для обсуждений»,
«Нет так не должно быть! Жители этого района должны и обязаны выбрасывать мусор в контейнеры», - писали жители.
На проблему отреагировали и представители правительства Бурятии, попросившие уточнить точное место для реагирования.
- Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, расположение проблемной мусорной площадки! – появился комментарий от официального аккаунта правительства республики.
Сейчас ситуация не особо изменилась. Люди по-прежнему не довольны текущим состоянием мусорной площадки. Жители сообщают, что некоторые лентяи выкидывают мусор прямо на дорогу.
«А мусорные контейнеры-то пустые. Как так-то? Почему всё около контейнеров?»,
«Люди едут в детский сад или на работу и бросают прямо на дорогу, выйти же из машины тяжело»,
«Ну пока у нас будет такое наплевательское отношение к чужому труду так и будет».
«Пока люди не станут лениться и выбрасывать мусор в баки, эта история будет продолжаться бесконечно».
«Да, живу три года, и нечего не меняется».