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В Гусиноозёрске образовалась свалка возле мусорных контейнеров

В Гусиноозёрске образовалась свалка возле мусорных контейнеров
Общество,  Фото:Аноним Гусиноозерск | Селенгинский район
Однако сами баки оказываются пустыми

В Гусиноозёрске наблюдается неприятная картина. В паблике «Аноним Гусиноозёрск» опубликовали фотографии мусорной площадки, которая превратилась в настоящую свалку в Шестом микрорайоне. Мусор разбросан по всей площади. При этом контейнеры остаются пустыми.

- Ничего не меняется, - говорится в сообщении. 

По всей видимости, мусорная проблема на этом участке не первый раз беспокоит местных жителей. Ранее, 24 июля, возмущённый житель опубликовал пост с фотографией мусорной площадки на этом же месте.

- 6 микрорайон радует глаз своими красотами, - писал местный житель.


Тогда в комментариях обвиняли почти всех, кто хоть как-то может быть причастен к этому – собак, людей, регоператора, управляющую компанию.

«Спасибо тем, кто кидает не в мусорный бак, а около него. Бегают собаки, которые хотят кушать и рвут эти все пакеты»,

«Живу не далеко от этой мусорки. Это не люди и даже не собаки устраивают этот бардак. Наоборот, сколько раз видела, что девчонки с ЖКО там убираются. Это тупо приезжает машина за мусором и загружают мусор в машину. Что попало в их бочки, то попало, а остальное они не убирают за собой»,

«А чего проще, подъехал мусоровоз к мусорным контейнерам, возьмите и сделайте видео, как работники собирают мусор, да и сюда выложите для обсуждений»,

«Нет так не должно быть! Жители этого района должны и обязаны выбрасывать мусор в контейнеры», - писали жители.

На проблему отреагировали и представители правительства Бурятии, попросившие уточнить точное место для реагирования.

- Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, расположение проблемной мусорной площадки! – появился комментарий от официального аккаунта правительства республики.


Сейчас ситуация не особо изменилась. Люди по-прежнему не довольны текущим состоянием мусорной площадки. Жители сообщают, что некоторые лентяи выкидывают мусор прямо на дорогу.

«А мусорные контейнеры-то пустые. Как так-то? Почему всё около контейнеров?»,

«Люди едут в детский сад или на работу и бросают прямо на дорогу, выйти же из машины тяжело»,

«Ну пока у нас будет такое наплевательское отношение к чужому труду так и будет».

«Пока люди не станут лениться и выбрасывать мусор в баки, эта история будет продолжаться бесконечно».

«Да, живу три года, и нечего не меняется».
мусор

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