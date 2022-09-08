Жителей Улан-Удэ обеспокоила необычная находка во дворе

Неизвестные оставили на земле бонг



Улан-удэнец поделился с «Байкал-Daily» фотографией необычной находки во дворе многоквартирного дома по улице Борсоева.



Неподалёку от скамейки на земле стоял так называемый бонг – устройство для курения табачных смесей, которое в большинстве случаев используют для употребления марихуаны.



- Я не знаю, что там было, но по виду его использовали уже. Внутри заляпано всё коричневым цветом, осадок какой-то белёсый на стекле, и сбоку железка торчит, обожжена тоже, - поделился очевидец.



Такая находка небезосновательно взволновала прохожего.



- Да что бы там из этого не курили, это в любом случае ненормально. Площадка детская рядом, пенсионеры на лавочках отдыхают, а тут вот это побросали и ушли. А если запрещённое что, а дети днём бегают, возьмут ещё с собой, мало ли, что быть может, кто знаетЮ из-за чего там осадок внутри, и как потом это на случайном ребёнке отразиться может, - посетовал гражданин.





