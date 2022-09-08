«В Гоби на трёхколёсных трайках»: Фёдор Конюхов прибыл в Бурятию

Знаменитый путешественник приехал в Бурятию в рамках новой экспедиции, которая лежит в Монголию
Сегодня, 8 сентября, в Улан-Удэ прилетел известный путешественник, писатель, художник, пилот свободного аэростата, альпинист Фёдор Конюхов. Бурятия стала одной из точек новой его экспедиции, а конечная цель – самая крупная пустыня Азии Гоби.
На пресс-конференции Фёдор Конюхов в первую очередь похвалил хадак, который ему вручили в аэропорту «Байкал».
- Мне так нравится ваш хадак, не расстаюсь с ним, - сказал Конюхов.
Он уже не раз посещал Улан-Удэ, который назвал «солнечным городом путешественников».
- Улан-Удэ – город путешественников. Я последний раз здесь был лет пять назад. В 2009 году мы также отсюда ехали в Монголию. Нас там провожал президент России Владимир Путин. Спасибо, что нас встретили. Небо у вас чистое-чистое. В нашей стране ваша республика самая солнечная. Даже в Сочи нет столько солнца, как у вас, - поделился наблюдениями Конюхов.
Гость приехал не один. Вместе с ним прилетели два опытных путешественника Александр Юнанов и Игорь Головатый. Они будут помогать титулованному путешественнику преодолеть пустыню Гоби. Главная цель экспедиции –испытание новой необычной техники на прочность.
- Экспедиция организовалась очень спонтанно. Техника, которую мы используем, предназначалась для экспедиции на Северный полюс. Но потом получилось, что сначала ковид и другие трудные ситуации в мире. В третий раз мы уже отложили экспедицию на Северный полюс. Технику испытывать всё равно надо, поэтому я предложил поехать в Гоби. За полгода удалось организовать эту экспедицию. Основная цель – это испытание техники, которую мы построили в экстремальных условиях. Мы планируем практически пройти всю пустыню и уйти на границу к северо-западу, - рассказал Александр Юнанов.
Покорять пустыню они будут на трёхколёсных мотоциклах – трайках. Основную часть путешествия проведут на этих мотоциклах. Вся экспедиция займёт примерно 14 дней.
- По сути, это трёхколёсный мотоцикл с шинами низкого давления. Он умеет плавать и не тонет. Двигатель обычный, но надёжный. Скорость мы тестировали у вас на «Байкальской миле» два года назад, она составила около 29 км в час. Мы надеемся, что скорость пути у нас будет 15-20 км в час. Единственное, что в таких перегонах наша техника ещё не испытывалась. Надеюсь, она готова, - рассказал Игорь Головатый.
Также Фёдор Конюхов поделился воспоминаниями о поездках на Байкал.
- Все любят Байкал. Я проезжал в 1991 году, мы ехали с австралийцами. Тогда японцы дали нам Mitsubishi Pajero на испытание. Четверо австралийцев, четверо русских ехали через всю нашу страну от Владивостока до Бреста (ред. город в Беларуси). Когда мы приехали на Байкал, мы посетили остров Ольхон. Там нас рыбаки угощали омулем, уху варили. Там австралийцы местным жителям говорили: «Вы живёте в самом красивом месте!», а местные не могли их понять. Ещё было приятно, когда мы с братом путешествовали и ходили по Байкалу. Тогда Путин в 2000-х годах сказал, что проводите газ подальше от Байкала. Для нас это было очень приятно, что мы тоже в этом участвовали. Байкал надо сохранить. Желаю полетать над Байкалом на воздушном шаре, - с улыбкой рассказал Конюхов.
На вопрос о самом запоминающемся путешествии, Фёдор Конюхов затрудился ответить. У него их было настолько много, что он не мог выделить что-то поистине особенное. Поэтому рассказал о последнем полёте на мотопараплане к Северному полюсу.
- Самое запоминающееся всегда – это последнее. Тогда польские пилоты побили мировой рекорд на мотопараплане – около 427 км. Мы подумали у нас хороший мотопараплан, мы сами его построили. У нас не было амбиций, тщеславия, и когда мы готовились, вылетели португальцы. Они пролетели 630 км. Что нам делать? Надо португальцев «бить». Ну мы и пролетели, вылетев из Воронежа. С третьей попытки нам удалось долететь до Чеченской республики. Это 1030 км. Потом мы поняли, что можно долететь до Северного полюса. Проходили мы подготовку летом – это было нашим поражением, - рассказал Конюхов.
Казалось бы, путешественники ко всему подготовились и должны были прилететь первыми. Однако, достигнув архипелага Земля Франца – Иосифа, покорители столкнулись с неблагоприятной погодой.
- А кто нас заберёт оттуда? Тогда казалось, что мы всё предусмотрели. Вылетаем, там туман, обледенение, а нам в глаза слепит солнце. Мой второй пилот снял подшлемник, чтобы надеть очки. Там всё летает, и разбивается винт, потом радиатор и т.д. Скорость была 58 км/ч. Мы, соответственно, начинаем падать вниз, как парашют. Там воды до горизонта и большие льдины. Мы на них падаем, и всё. Вот такая ошибка у нас была дилетантская, - поделился путешественник.
Фёдор Конюхов пробудет в Бурятии 8 и 9 сентября. В первый день путешественник осмотрит Улан-Удэ: музей истории Бурятии, музей-галерею Льва Бардамова, а также центр восточной медицины.
Во второй день он посетит Кяхту, а после отправится в экспедицию в Монголию.
Кстати, экспедиция посвящена русско-монгольским отношениям. Ровно 110 лет назад был подписан договор о дружбе между государствами.
Фёдор Конюхов совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику. А также стал первым россиянином, побывавшим на всех семи вершинах, в одиночку на Южном и Северном полюсах. Первый в России достиг Северного и Южного полюса на лыжах, первый совершил одиночное кругосветное плавание, первый выполнил программу Семь Вершин, первый пересёк океан на вёсельной лодке, первый совершил кругосветный полёт на воздушном шаре.
«В Гоби на трёхколёсных трайках»: Фёдор Конюхов прибыл в Бурятию
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