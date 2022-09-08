«В Гоби на трёхколёсных трайках»: Фёдор Конюхов прибыл в Бурятию

Знаменитый путешественник приехал в Бурятию в рамках новой экспедиции, которая лежит в Монголию



Сегодня, 8 сентября, в Улан-Удэ прилетел известный путешественник, писатель, художник, пилот свободного аэростата, альпинист Фёдор Конюхов. Бурятия стала одной из точек новой его экспедиции, а конечная цель – самая крупная пустыня Азии Гоби.



На пресс-конференции Фёдор Конюхов в первую очередь похвалил хадак, который ему вручили в аэропорту «Байкал».



- Мне так нравится ваш хадак, не расстаюсь с ним, - сказал Конюхов.



Он уже не раз посещал Улан-Удэ, который назвал «солнечным городом путешественников».



- Улан-Удэ – город путешественников. Я последний раз здесь был лет пять назад. В 2009 году мы также отсюда ехали в Монголию. Нас там провожал президент России Владимир Путин. Спасибо, что нас встретили. Небо у вас чистое-чистое. В нашей стране ваша республика самая солнечная. Даже в Сочи нет столько солнца, как у вас, - поделился наблюдениями Конюхов.



Гость приехал не один. Вместе с ним прилетели два опытных путешественника Александр Юнанов и Игорь Головатый. Они будут помогать титулованному путешественнику преодолеть пустыню Гоби. Главная цель экспедиции –испытание новой необычной техники на прочность.



- Экспедиция организовалась очень спонтанно. Техника, которую мы используем, предназначалась для экспедиции на Северный полюс. Но потом получилось, что сначала ковид и другие трудные ситуации в мире. В третий раз мы уже отложили экспедицию на Северный полюс. Технику испытывать всё равно надо, поэтому я предложил поехать в Гоби. За полгода удалось организовать эту экспедицию. Основная цель – это испытание техники, которую мы построили в экстремальных условиях. Мы планируем практически пройти всю пустыню и уйти на границу к северо-западу, - рассказал Александр Юнанов.



Покорять пустыню они будут на трёхколёсных мотоциклах – трайках. Основную часть путешествия проведут на этих мотоциклах. Вся экспедиция займёт примерно 14 дней.



- По сути, это трёхколёсный мотоцикл с шинами низкого давления. Он умеет плавать и не тонет. Двигатель обычный, но надёжный. Скорость мы тестировали у вас на «Байкальской миле» два года назад, она составила около 29 км в час. Мы надеемся, что скорость пути у нас будет 15-20 км в час. Единственное, что в таких перегонах наша техника ещё не испытывалась. Надеюсь, она готова, - рассказал Игорь Головатый.



Также Фёдор Конюхов поделился воспоминаниями о поездках на Байкал.



- Все любят Байкал. Я проезжал в 1991 году, мы ехали с австралийцами. Тогда японцы дали нам Mitsubishi Pajero на испытание. Четверо австралийцев, четверо русских ехали через всю нашу страну от Владивостока до Бреста (ред. город в Беларуси). Когда мы приехали на Байкал, мы посетили остров Ольхон. Там нас рыбаки угощали омулем, уху варили. Там австралийцы местным жителям говорили: «Вы живёте в самом красивом месте!», а местные не могли их понять. Ещё было приятно, когда мы с братом путешествовали и ходили по Байкалу. Тогда Путин в 2000-х годах сказал, что проводите газ подальше от Байкала. Для нас это было очень приятно, что мы тоже в этом участвовали. Байкал надо сохранить. Желаю полетать над Байкалом на воздушном шаре, - с улыбкой рассказал Конюхов.



На вопрос о самом запоминающемся путешествии, Фёдор Конюхов затрудился ответить. У него их было настолько много, что он не мог выделить что-то поистине особенное. Поэтому рассказал о последнем полёте на мотопараплане к Северному полюсу.



- Самое запоминающееся всегда – это последнее. Тогда польские пилоты побили мировой рекорд на мотопараплане – около 427 км. Мы подумали у нас хороший мотопараплан, мы сами его построили. У нас не было амбиций, тщеславия, и когда мы готовились, вылетели португальцы. Они пролетели 630 км. Что нам делать? Надо португальцев «бить». Ну мы и пролетели, вылетев из Воронежа. С третьей попытки нам удалось долететь до Чеченской республики. Это 1030 км. Потом мы поняли, что можно долететь до Северного полюса. Проходили мы подготовку летом – это было нашим поражением, - рассказал Конюхов.



Казалось бы, путешественники ко всему подготовились и должны были прилететь первыми. Однако, достигнув архипелага Земля Франца – Иосифа, покорители столкнулись с неблагоприятной погодой.



- А кто нас заберёт оттуда? Тогда казалось, что мы всё предусмотрели. Вылетаем, там туман, обледенение, а нам в глаза слепит солнце. Мой второй пилот снял подшлемник, чтобы надеть очки. Там всё летает, и разбивается винт, потом радиатор и т.д. Скорость была 58 км/ч. Мы, соответственно, начинаем падать вниз, как парашют. Там воды до горизонта и большие льдины. Мы на них падаем, и всё. Вот такая ошибка у нас была дилетантская, - поделился путешественник.



Фёдор Конюхов пробудет в Бурятии 8 и 9 сентября. В первый день путешественник осмотрит Улан-Удэ: музей истории Бурятии, музей-галерею Льва Бардамова, а также центр восточной медицины.



Во второй день он посетит Кяхту, а после отправится в экспедицию в Монголию.



Кстати, экспедиция посвящена русско-монгольским отношениям. Ровно 110 лет назад был подписан договор о дружбе между государствами.



Фёдор Конюхов совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику. А также стал первым россиянином, побывавшим на всех семи вершинах, в одиночку на Южном и Северном полюсах. Первый в России достиг Северного и Южного полюса на лыжах, первый совершил одиночное кругосветное плавание, первый выполнил программу Семь Вершин, первый пересёк океан на вёсельной лодке, первый совершил кругосветный полёт на воздушном шаре.

