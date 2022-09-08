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В Иркутской области лето началось и закончилось раньше срока

В Иркутской области лето началось и закончилось раньше срока
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Минувшее лето проявилось контрастами, как в температурном режиме, так и в режиме осадков

Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказало о том, каким было ушедшее лето в Иркутской области. Оно получилось контрастным.

В мае над регионом господствовала аномально-тёплая воздушная масса, она же и способствовала раннему наступлению лета. Это по всей области произошло на 1-2 недели раньше обычных сроков — 13−14 мая. Самый тёплый период лета стартовал 10-11 июня и финишировал 16-18 августа (на севере области — 4-5 августа).

- И начало, и окончание лета наблюдались на 1-2 недели раньше средних многолетних сроков, - отмечают синоптики.

С начала сезона (13−14 мая) преобладающий антициклональный тип погоды создавал на 100% летнюю погоду, было жарко и сухо. Такие процессы удерживались, в основном, до конца июня. Хотя и были небольшие периоды похолоданий — в первой декаде месяца. А в целом, за май-июнь количество наблюдавшихся жарких дней превышало средние многолетние данные: на 7−13 дней — с температурой воздуха 25 градусов и выше; на 3−4 дня — с температурой воздуха 30 градусов и выше.

В июле синоптическая ситуация кардинально изменилась. Иркутская область стала центром притяжения циклонов, которые, сменяя друг друга, «открыли» кран атмосферных осадков и не давали воздуху прогреться до привычной температуры, она была ниже нормы на 1-2 градуса. А греться на солнышке и загорать можно было лишь в отдельные дни: то обильные дожди, сопровождавшиеся грозами и градом, то просто фронтальная или внутримассовая облачность, способствовали тому, что недобор тёплых дней (с прогревом до 25 градусов выше) в июле составил от 6 до 8.

В первые дни августа, когда погодой управлял небольшой антициклон, были надежды на хороший конец лета. Вот только аномальная жара в Европейской части России, провоцировала формирование мощной циклонической депрессии над Сибирью. С середины месяца всё больше ощущалось холодное влияние Арктики: облачная, дождливая погода и невысокие температуры воздуха (отрицательные аномалии среднесуточной температуры воздуха составляли 3-5 градусов). Также холодно в августе было 10 лет назад — в 2012 году.

Ранние заморозки, начавшиеся в отдельных районах уже с середины месяца, к его окончанию достигли массовых масштабов. Режим осадков в августе также имел свои особенности: дожди шли практически ежедневно, во многих западных и северо-западных районах в период с середины августа и до начала сентября выпало 1,5−2,5 месячные нормы осадков.

Минувшее лето в Иркутской области проявилось контрастами, как в температурном режиме, так и в режиме осадков. В первой половине лета было относительно сухо и жарко, с превышением климатической нормы средней температуры воздуха на 1,5-2 градуса. Во второй половине лета было дождливо и холодно, средняя температура воздуха оказалась ниже нормы на 2-3 градуса.

В северных районах области нынешнее лето закончилось, немного опережая календарь, 28-29 августа, и далее с каждым днём всё стремительнее осень приближается к южной границе области.

погода

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