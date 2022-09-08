В Бурятии с 90-летием поздравили ветерана педагогического труда

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Юбиляр 34 года проработала учителем начальных классов



Сегодня, 8 сентября, в Бурятии празднует свой 90-летний юбилей Наталья Артёмовна Богомазова, ветеран педагогического труда, учитель начальных классов Тугнуйской средней школы Мухоршибирского района.



Наталья Артёмовна закончила Улан-Удэнское педагогическое училище в 1953 году и сразу отправилась работать учителем начальных классов в Эрдэмскую семилетнюю школу. 34 года отданы благородному труду учителя.



- У меня большего желания, чем работать в школе не было. 34 года проработала учителем начальных классов. Когда собралась на пенсию, конечно, уговаривали работать дальше, но у меня семейное положение было сложное – рано осталось вдовой с детьми. Сейчас живу прекрасно, дети, внуки, правнуки – всегда кто-то рядом, куда захочу – езжу, возят. Сегодня специально на юбилей прилетела из Санкт-Петербурга моя племянница Полина. И вот за столом с нами моя лучшая подруга – мы учились вместе в педучилище, она на год раньше закончила и тоже всю жизнь проработала учителем в Тугнуйской школе. Ей 93 года, Евгения Батомункуевна Батуева, вместе учились, вместе работали – всю жизнь вместе. В следующем году на 100-летний юбилей нашего педучилища собираемся идти, - говорит Наталья Артёмовна.



Среди выпускников Натальи Артёмовны много тружеников сельского хозяйства, учителей, врачей, кандидатов наук и людей разных профессий. Одним из самых запоминающихся подарков сегодняшняя юбилярша считает нарисованную её самыми первыми выпускниками картину – «Старая школа и молодая учительница», которую до сих пор хранит дома.



- Активный член женсовета села, лектор родительских собраний, любимая учительница многих поколений Тугнуйской средней школы за долгий и безупречный труд в деле воспитания и обучения подрастающего поколения награждена почётной грамотой министерства просвещения РСФСР и медалью «Ветеран труда», - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

