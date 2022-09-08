В строящейся школе в Сотниково применят световоды









В строящейся школе в пригородном селе Сотниково будут экономить электроэнергию с помощью световодов. Эти устройства позволяют освещать помещения без окон естественным светом. Всего в школе установлено 22 световода.Сегодня с ходом строительства школы ознакомились зампред правительства Евгений Луковников и министр строительства Николай Рузавин, сообщили в пресс-службе управления капстроительства (УКС) правительства республики.- В селе Сотниково есть небольшое отставание от графика в связи с изменениями технических решений, но этот вопрос на сегодня решён. График пересмотрен, работы идут в его соответствии. Интересное решение – применены световоды, система естественного освещения, другими словами, в дневное время в помещении светит солнце. Такие установлены уже в трёх школах города, - рассказал Евгений Луковников.Световоды ранее были установлены в школе №25 и школе №8.- Эта технология хорошо себя зарекомендовала в уже построенных школах. Световоды не только экономят затраты на электричество, но и решают вопросы противопожарной безопасности, кондиционирования, теплопотерь. Они передают только солнечный свет. Не проводят тепло в летний период и холод в зимний, – рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.- Технология на самом деле проста, солнечный свет проникает через светособирающий купол в зеркальную шахту, и далее через рассеиватель попадает в помещение. Это позволяет освещать естественным светом помещения без окон. В дальнейшем планируется применение подобных световодов на объектах образования, здравоохранения и так далее, – рассказал начальник производственно-технического отдела УКС Бурятии Кирилл Лыкшитов.Школу в селе Сотниково строят по национальному проекту «Образование». Стоимость строительства и оборудования 421 миллион рублей. Подрядная организация ООО «Дом 2000»Новая школа сможет вместить в себя 250 учеников за одну смену. Она будет оснащена всем современным оборудованием. Здание располагается на территории уже действующей школы и функционально является самостоятельным комплексом, не зависит от здания старой школы. Кроме учебных классов, в школе предусмотрены спортивный и актовый залы, библиотека и столовая.