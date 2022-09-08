В Улан-Удэ на улице Павлова обезопасили выезд





В Улан-Удэ отремонтировали дорогу на улице Павлова – от улицы Сахьяновой до улицы Боевой.Участок протяжённостью 530 метров ремонтировала подрядная организация «Доринвест». Площадь покрытия составляет 4,3 тыс кв.метров, сообщили в пресс-службе мэрии.Здесь дорожники демонтировали старые бордюрные камни, отфрезеровали дорожное полотно и покрыли его свежим двухслойным асфальтом. Также была отремонтирована ливневая канализация.Для безопасности автовладельцев на участке изменили направление выезда с ул. Павлова со стороны автозаправки «ННК» на ул. Боевая.- Здесь изначально было не самое удачное решение по проектированию, практически каждый день происходили ДТП, понятно, что не с тяжёлыми последствиями, но всё равно это дополнительные затраты для жителей и опасность для здоровья. Как у нас здесь прошли работы, не было совершено ни одного ДТП. Надеемся, что это проектное решение поможет нам существенным образом повысить безопасность наших автолюбителей, - рассказал ранее руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьев.На дороге уже установили дорожные знаки и нанесли разметку. Рабочая приёмка объекта состоялась, в ближайшее время дорогу сдадут в эксплуатацию.Всего в этом году под ремонт попали 29 участков общей протяжённостью 30 км. Полный срок завершения работ по всем объектам – октябрь. Гарантия на все объекты составляет пять лет.