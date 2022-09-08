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Николай Валуев пригласил на чемпионат России по боксу в Чите

Николай Валуев пригласил на чемпионат России по боксу в Чите
Общество, 
Чемпионат пройдёт с 29 сентября по 8 октября

Николай Валуев, бывший чемпион мира в тяжёлом весе, пригласил всех любителей бокса на чемпионат России среди мужчин, который пройдёт с 29 сентября по 8 октября в Чита.

- Друзья, я всех приветствую. С 30 сентября по 8 октября в Забайкальском крае, в Чите состоится чемпионат России по боксу среди мужчин – это действительно масштабное, крутое событие, которое будет приурочено к столетию забайкальского бокса. За победу будут бороться сильнейшие спортсмены страны. И это будет десять дней, практически десять дней зрелищных, ярких боёв. Я приглашаю всех посетить это мероприятие, обязательно поддержать спортсменов, ребятам это очень надо. Ну и нельзя забывать, что, конечно, они поборются не только за место в сборной, но и заработают титулы и большие денежные призы. Так что бокс объединяет, до встречи, я надеюсь, что вам это мероприятие очень зайдёт по душе, - обратился Николай Валуев.


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спорт бокс чемпионат России

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