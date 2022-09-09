В рамках праздника пройдут соревнования охотников-любителей
16 и 17 сентября в Закаменске отметят День города. В первый день мероприятия по празднованию начнутся в 9:00 с «Зарядки с чемпионом» (0+) на центральной площади и в школах города. В 10:00 состоятся митинг и возложение цветов в сквере Седлецкого (6+). Здесь же до 14:00 проведут «Ярмарку здоровья» (0+).
С 11:00 пройдут открытие «IT-куба» в центре дополнительного образования и турнир по настольному теннису в культурно-спортивном комплексе «Тамир» (0+).
17 сентября в 10:00 стартуют соревнования охотников- любителей по стрельбе из нарезного оружия «Стальной трофей» (18+). Они состоятся на пограничной заставе села Холтосон. Здесь же, в селе, отметят «День пирога» (0+) и покажут концерт самодеятельных коллективов «Люблю тебя, моя Россия!» (6+).
В этот же день в городском парке Закаменска с 10:00 до 20:00 пройдут открытие и множество праздничных программ, викторин, инсталляций, игр и шоу для детей и взрослых (0+). В 14:00 начнётся концерт баянной песни (0+). В 18:00 состоится молодёжный концерт с приглашёнными артистами из Улан-Удэ (6+). Завершится День города в 20:00 праздничным салютом (0+).
В Закаменске отметят День города
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