В Бурятии нашли невежественных членов УИК

Мужчина безуспешно ждал объяснений три часа
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился житель Бурятии с жалобой на некомпетентность членов участковой избирательной комиссии.
11 сентября в Бурятии пройдут выборы главы, а также органов местного самоуправления. Мужчина в это время будет находиться в отпуске в посёлке Аршан Тункинского района. Поэтому он не сможет в день голосования проголосовать на своём избирательном участке по месту своего жительства.
Улан-удэнец обратился за разъяснениями в участковую избирательную комиссию №771, которая располагается в лицее №24.
- Члены участковой комиссии - две пожилые женщины – не могли пояснить порядок голосования по месту нахождения. Гражданин прождал три часа в участковой комиссии. И без получения соответствующих разъяснений ему пришлось удалиться, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.
В тот же день Юлия Жамбалова направила соответствующее обращение в Избирательную комиссию Бурятии.
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