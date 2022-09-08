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В Бурятии нашли невежественных членов УИК

В Бурятии нашли невежественных членов УИК
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина безуспешно ждал объяснений три часа

К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился житель Бурятии с жалобой на некомпетентность членов участковой избирательной комиссии.

11 сентября в Бурятии пройдут выборы главы, а также органов местного самоуправления. Мужчина в это время будет находиться в отпуске в посёлке Аршан Тункинского района. Поэтому он не сможет в день голосования проголосовать на своём избирательном участке по месту своего жительства.

Улан-удэнец обратился за разъяснениями в участковую избирательную комиссию №771, которая располагается в лицее №24.

- Члены участковой комиссии - две пожилые женщины – не могли пояснить порядок голосования по месту нахождения. Гражданин прождал три часа в участковой комиссии. И без получения соответствующих разъяснений ему пришлось удалиться, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.

В тот же день Юлия Жамбалова направила соответствующее обращение в Избирательную комиссию Бурятии. 
уполномоченный по правам человека выборы

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