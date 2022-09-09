Воздух прогреется до +27 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 сентября по республике переменная облачность, местами небольшие, умеренные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью +9,+14, местами 0,+5, днём +22,+27, местами +12,+17.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура ночью +11,+13, днём +24,+26.
В Бурятии сохранится летняя погода
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 09.09.2022
Воздух прогреется до +27 градусов
Юбиляр 34 года проработала учителем начальных классов
Орехи будут заготавливать на территории четырёх районов
В честь путешественников проведут речной парад и фестиваль
В Улан-Удэ прошла ведомственная спартакиада
В рамках мероприятия пройдут соревнования по паркуру
В регионе проходит всероссийская акция «Сохраним лес»
Они могут проголосовать за неё на всероссийском конкурсе профессионального мастерства
Неизвестные оставили на земле бонг
В мероприятии принимают участие коллективы Бурятии и Иркутской области
Знаменитый путешественник приехал в Бурятию в рамках новой экспедиции, которая лежит в Монголию
В центре пространства – башня с часами
В Куйтуне с юбилеем поздравили труженицу тыла Марию Мясникову
Имя выбрала мама мальчика
«Голос улиц» посвящён творчеству уличных художников