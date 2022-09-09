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В Бурятии сохранится летняя погода

В Бурятии сохранится летняя погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Воздух прогреется до +27 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 сентября по республике переменная облачность, местами небольшие, умеренные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью +9,+14, местами 0,+5, днём +22,+27, местами +12,+17.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура ночью +11,+13, днём +24,+26.
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