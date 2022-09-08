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В Ангарске появился необычный сквер

В Ангарске появился необычный сквер
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Ангарска
В центре пространства – башня с часами

В Ангарске создано уникальное пространство с арт-объектами. Необычный сквер расположился по улице Алешина, напротив 29 микрорайона. Все арт-объекты выполнены местными мастерами вручную из дерева в собственной мастерской.

На входе корабельная качеля с парящей балансирующей крышей, в неё встроены полочки с шашками и шахматами. Далее внимание привлекает деревянный шкаф с книгами. Их сюда приносят жители: кто-то меняет прочитанную на другую, кто-то оставляет в дар. В импровизированной библиотеке есть и романы Жюля Верна, и учебник по политической экономике. Под кронами деревьев – беседка, рядом релакс-зона с небольшим фонтаном и лавочками. Работает мини-кафе с безалкогольными напитками. В центре пространства – башня с часами, которые бьют каждые полчаса. Местные в шутку называют её Биг Беном.

Как рассказал создатель проекта Юрий Шер, раньше на этом месте был пустырь. Его облагородили, отсыпали песком площадку для волейбола. Огромные бетонные блоки, которые были на территории, обыграли камнями и сделали ручей.

Земля, на которой находится сквер, – в собственности, и всё сделанное на участке, – за счёт средств автора проекта. Местные жители рады такому соседству и помогают с воплощением идей.

Место очень быстро стало популярным у горожан.

- Люди приходят, удивляются, что все бесплатно, но не портят арт-объекты. Молодёжь играет в волейбол. Мы создали свою музыкальную группу, устраиваем здесь импровизированные концерты, – рассказал создатель проекта.

В планах у владельца много новых интересных объектов. Зимой он собирается залить каток, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
Ангарск Иркутская область сквер арт-объект

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