Большинство пациентов транспортировали самолётом
За месяц из районов Бурятии Территориальный центр медицины катастроф эвакуировал 30 пациентов с инсультом. Из них 22 пациента перевезли самолётом L-410, оснащённым медицинским модулем. Восемь человек доставили наземным транспортом.
- После осмотра и оказанной помощи все пациенты в экстренном порядке госпитализированы в специализированные центры третьего уровня для прохождения дальнейшего лечения, - сообщили в центре медицины катастроф.
Медики напомнили о ранних предвестниках инсульта. Кратковременные нарушения мозгового кровообращения (транзиторные ишемические атаки) являются предвестниками инсульта и могут наблюдаться за дни, недели и месяцы до инсульта.
Первые симптомы развития мозговых осложнений:
- Внезапное онемение или слабость мышц лица, рук, ног, особенно на одной стороне тела.
- Внезапная спутанность сознания, нарушение речи.
- Внезапное нарушение зрение одного или обоих глаз.
- Внезапное нарушение походки, координации, равновесия, головокружение.
- Внезапная сильная головная боль неизвестной причины.
Медики призывают не игнорировать эти симптомы, даже если они исчезли, и срочно обратиться к врачу.
- Своевременное оказание экстренной медицинской помощи имеет очень важное значение, поскольку терапия против инсульта, помогают только в тех случаях, когда лечение начато через относительно короткое время после возникновения первых признаков,- рассказал заведующий отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Олег Сиденов.
За месяц из районов Бурятии эвакуировали 30 пациентов с инсультом
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