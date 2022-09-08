За месяц из районов Бурятии эвакуировали 30 пациентов с инсультом

Общество, Фото: ТЦМК Бурятии

Большинство пациентов транспортировали самолётом



За месяц из районов Бурятии Территориальный центр медицины катастроф эвакуировал 30 пациентов с инсультом. Из них 22 пациента перевезли самолётом L-410, оснащённым медицинским модулем. Восемь человек доставили наземным транспортом.



- После осмотра и оказанной помощи все пациенты в экстренном порядке госпитализированы в специализированные центры третьего уровня для прохождения дальнейшего лечения, - сообщили в центре медицины катастроф.



Медики напомнили о ранних предвестниках инсульта. Кратковременные нарушения мозгового кровообращения (транзиторные ишемические атаки) являются предвестниками инсульта и могут наблюдаться за дни, недели и месяцы до инсульта.



Первые симптомы развития мозговых осложнений:



- Внезапное онемение или слабость мышц лица, рук, ног, особенно на одной стороне тела.

- Внезапная спутанность сознания, нарушение речи.

- Внезапное нарушение зрение одного или обоих глаз.

- Внезапное нарушение походки, координации, равновесия, головокружение.

- Внезапная сильная головная боль неизвестной причины.



Медики призывают не игнорировать эти симптомы, даже если они исчезли, и срочно обратиться к врачу.



- Своевременное оказание экстренной медицинской помощи имеет очень важное значение, поскольку терапия против инсульта, помогают только в тех случаях, когда лечение начато через относительно короткое время после возникновения первых признаков,- рассказал заведующий отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Олег Сиденов.

