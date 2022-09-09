Мероприятие проведут 22 и 23 сентября
С 22 по 23 сентября в Улан-Удэ состоится ХХVII Книжный салон (6+). Мероприятие пройдёт в национальной библиотеке Бурятии.
В рамках салона намечена обширная и разнообразная программа: книжная выставка-ярмарка с участием ведущих издательств и издателей, писательских организаций; традиционные встречи с писателями; презентации новых книжных проектов и изданий. Кроме этого, состоится церемония награждения по итогам республиканского конкурса «Книга года Республики Бурятия-2022».
Также в рамках салона объявлен конкурс на лучшее эссе по мотивам романа Барадия Мунгонова «Хилок наш бурливый» (16+).
На сайте и в социальных сетях национальной библиотеки будут публиковаться анонсы мероприятий, которые состоятся в рамках XXVII Книжного салона. Подробная программа будет опубликована позже на сайте салона, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ состоится XXVII Книжный салон
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