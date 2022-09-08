«Большая удача»: На Байкале запечатлели краснокнижного сурка

Общество, Фото: Павел Жовтюк

Встретить загадочного зверька удаётся очень редко



Сотрудникам ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» во время специальной экспедиции удалось запечатлеть черношапочного сурка. Этих доверчивых толстячков так мало, что вид внесён в Красную книгу России.



- Увидеть его вживую – удача! Потому как живёт он в труднодоступных местах Байкало-Ленского государственного заповедника. Каждое поселение черношапочного сурка в заповеднике находится на учёте у специалистов ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Они наблюдают за жизнью зверьков на протяжении десятков лет, - делятся специалисты.



С годами картина жизни этого краснокнижного вида становится другой. В лесах происходят пожары, а где-то любимые сурками луговины зарастают кедровым стлаником.



Специалисты взяли образцы материалов, чтобы узнать больше о популяции, обитающей в Байкало-Ленском заповеднике.



- Забавный факт: сурки с западного берега Байкала, хотя и уступают в размерах своим собратьям, обитающим на Дальнем Востоке России, но являются более «толстыми». В их теле к осени накапливается очень много жира в процентном отношении к общему весу. Он нужен для того, чтобы выжить до первой зелени, которая здесь появляется лишь в конце мая – начале июня. В норе и спячке зверь проводит несколько месяцев, - рассказал научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Павел Жовтюк.



Для жизни сурки выбирают южные склоны гор с каменистыми россыпями. Места обитаний можно обнаружить в том числе по характерно вытертой поверхности некоторых валунов, на которых сурки сидят и лежат поколениями, обозревая окрестности, чтобы успеть вовремя спрятаться от опасности.



Сотрудникам удалось встретить только взрослых черношапочных сурков. Выглядели они упитанно и весьма благополучно. Однако Павел Жовтюк отмечает, что их скрытный образ жизни может сыграть с ними злую шутку.



- Всё же беспокойство за судьбу этой популяции есть. Уж слишком она локальна, немногочисленна и изолирована. Очень хочется помочь черношапочному сурку, давнему обитателю этих мест, сохраниться и процветать: он нужен байкальской природе и является её неотъемлемой частью, - подчеркнул специалист.

