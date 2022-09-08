Воздух прогреется до +27
Тепло и дождливо – именно такая погода ожидается в Бурятии в ближайшие три дня. Максимальная температура воздуха составит +27 градусов, но затем начнёт постепенно понижаться.
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 9 сентября, по республике переменная облачность, местами небольшие, умеренные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью +9,+14, местами 0,+5, днём +22,+27, местами +12,+17.
В субботу, 10 сентября, переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +6,+11, местами +2,-3, днём +15,+20, местами +8,+13.
В воскресенье, 11 сентября, ночью местами небольшие дожди, днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +3,+8, местами -2,-7, днём +17,+22, местами +10,+15.
Жителей Бурятии ждут тёплые выходные
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