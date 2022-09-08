В Бурятии дети добираются в школу по полуразобранному мосту





Жители города Кяхта в Бурятии жалуются на неторопливых строителей, занимающихся ремонтом моста на улице Бестужева. Пост с жалобой разместили в паблике «Аноним 03».По словам местного жителя, ремонт моста был долгожданным, однако произошло всё не так, как планировалось. После того, как мост был разобран, работа «встала» и не ведётся до сих пор.«Начался учебный процесс, дети пошли в школу, сад и приходится идти по такому мосту. Вы спросите, почему они там идут? На время работ мост никак не ограждён (закрыт), а где и как ещё переходить людям на другую сторону?» - сетует местный житель.Пройти в обход ремонтируемого моста можно по улице Калинина. Однако дорога там выглядит далеко не лучшим образом.После дождей грунтовую дорогу размыло. Несмотря на то, что по словам местных жителей, её грейдировали всего три недели назад, судя по свежим фотографиям, там вновь образовались провалы, в которые могут угодить незадачливые автолюбители.«Правительство Бурятии, обратите внимание! Почему нет контроля? В какие сроки должны отремонтировать мост? Почему нет грейдерирования дороги улицы Калинина?», - задаётся вопросами местный житель.