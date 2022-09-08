В республике продолжается выплата субсидий
В Бурятии рассмотрены все заявки на выплату субсидий от межмуниципальных перевозчиков. Всего было подано 24 заявления. В настоящее время выплаты продолжаются, в итоге общая сумма, выплаченных субсидий межмуниципальным перевозчикам составит более 13,5 млн рублей.
Решение о предоставлении субсидии перевозчику принималось коллегиально. В комиссию вошли представители министерства транспорта Бурятии, республиканского отделения «Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» и сотрудники территориального отдела межрегионального управления государственного автодорожного надзора по республике. Срок приёма заявок был определён до 17 августа этого года.
Порядок предоставления субсидии был утверждён постановлением правительства РБ от 5 июля 2022 года №415. Согласно ему, проверялось в том числе наличие лицензии, исполнение перевозчиком расписания. Также перевозчик подтверждал работу каждого транспортного средства выпиской с датчика ГЛОНАСС.
- В ближайшее время нами будет направлен транш в районные и городские администрации, для выплаты ими субсидий муниципальным перевозчикам. В настоящее время ведётся работа по заключению соглашений с 10 муниципальными образованиями. В дальнейшем они уже сами распределят субсидию между перевозчиками муниципальных маршрутов, - рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
Напомним, в апреле главой республики было принято решение о поддержке автоперевозок по межмуниципальным и муниципальным маршрутам. Для этого из республиканского бюджета выделили сумму в размере 59,8 млн рублей. Субсидия начисляется на каждый автомобиль за каждый отработанный день, в рамках выделенных средств. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
Бурятия выплатит межмуниципальным перевозчикам более 13 миллионов
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