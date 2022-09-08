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В селе Бурятии 90-летие отпраздновала ветеран труда

В селе Бурятии 90-летие отпраздновала ветеран труда
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Тарбагатайского района
В Куйтуне с юбилеем поздравили труженицу тыла Марию Мясникову

7 сентября в селе Куйтун Тарбагатайского района Бурятии 90-летний юбилей отметила Мария Кирсантьевна Мясникова. В этот день именинница принимала поздравления от представителей администраций района и сельского поселения «Куйтунское», районного отдела социальной защиты населения. Гости вручили юбилярше поздравление от имени президента России и главы республики, подарки, а также пожелали крепкого здоровья и счастья.

- Гостей Мария Кирсантьевна встречала в хорошем настроении. В свои годы она сохранила удивительную молодость души и ясность ума, жизнелюбие и жизнерадостность. Бабушка Маша отчётливо помнит свою длинную нелёгкую трудовую и яркую творческую биографию, - сообщает пресс-служба администрации Тарбагатайского района.

Родилась именинница в селе Куйтун, и вся её жизнь связана с этим селом. В семье было четверо детей: брат и три сестры. Очень рано начала работать - сразу после второго класса. В местном колхозе она трудилась наравне со взрослыми. На огороде поливала овощи, кормила скотину и убиралась в стайках. Три года проработала плотогоном на сплаве леса. Затем четырнадцать лет трудясь свинаркой, Мария Кирсантьевна целыми днями таскала коромыслами воду и корм для свиней.

- Жизненное упорство и стойкий характер всегда сопровождали её по жизни, помогали справляться с любыми трудностями. Несмотря на тяжёлый труд в колхозе, с самого детства Мария Кирсантьевна проявляла свою уникальную творческую натуру, участвовала в самодеятельности, пела и плясала, - рассказали в администрации района.

Ветеран труда, труженица тыла, ветеран колхоза «Искра» Мария Кирсантьевна имеет множество грамот, благодарностей и медалей. Она вырастила и воспитала четверых детей, которые подарили ей одиннадцать внуков, а те, в свою очередь: девять правнуков и одного праправнука. И сейчас в свой преклонный возраст юбилярша очень активна, сажает огород, картошку, следит за чистотой в ограде и дома, интересуется новостями. Гости, прощаясь, обещали приехать с поздравлениями на 95-летие долгожительницы.
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