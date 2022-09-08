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Под Иркутском посадят 4800 сеянцев сосны

Под Иркутском посадят 4800 сеянцев сосны
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе проходит всероссийская акция «Сохраним лес»

Почти пять тысяч сеянцев сосны высадят под Иркутском участники всероссийской акции «Сохраним лес». Центральное мероприятие акции пройдёт 9 сентября на территории Иркутского лесничества. Там будут высажены 4,8 тыс. штук сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой на общей площади 2,4 га. Участие в акции примут работники лесничества, служащие органов государственной власти, представители муниципальных образований, депутаты, волонтёры и участники общественных организаций, школьники и студенты, школьные лесничества, арендаторы лесных участков.

В Иркутской области акция «Сохраним лес» стартовала 17 августа. Первое мероприятие прошло в Братском лесничестве, где на площади 0,3 га высадили 690 штук сеянцев сосны с закрытой корневой системой.

Всего до окончания акции 4 ноября планируется высадить на землях лесного фонда 95,39 тыс. сеянцев на общей площади 33,02 га на десяти лесных участках. Посадки, помимо Иркутского и Братского лесничеств, пройдут в Жигаловском, Зиминском, Осинском, Кировском, Тайшетском, Падунском, Качугском, Нижнеудиском, Северном лесничествах. Кроме того, запланировано провести посадку деревьев в Усть-Илимске на двух участках площадью 0,015 га.

- Всероссийская акция «Сохраним лес» имеет особое значение как лесоклиматический проект, направленный на решение задач лесовосстановления и обеспечение конкурентного преимущества России в рамках устранения последствий лесных пожаров. Основная цель акции – высадить 70 млн деревьев и привлечь внимание общественности к теме сохранения и восстановления лесов, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

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