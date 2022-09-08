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В Бурятии построят федеральный центр по подготовке спортсменов

В Бурятии построят федеральный центр по подготовке спортсменов
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике появится физкультурно-оздоровительный комплекс для настольного тенниса

На VII Восточном экономическом форуме прошла деловая сессия «Спорт на Дальнем Востоке: формируя новые возможности». В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, а также представители спортивных федераций, счётной палаты и профессиональные спортсмены.

- У Дальнего Востока серьёзнейший потенциал, в первую очередь инфраструктурный, который способен обеспечить круглогодичный тренировочный процесс. На данный момент Минспорт готовит программу строительства и реконструкции центров по подготовке спортсменов по всей России. Нам нужно заместить те площадки, на которых за рубежом тренировались атлеты. На этих базах будут не только созданы условия для занятий спортом, но и откроются методические, научные и медицинские центры. На территории ДФО планируется построить 4 базы в Республиках Бурятия и Саха Якутия, Приморском и Забайкальском краях, - рассказал на сессии Дмитрий Чернышенко.

В Бурятии собираются построить физкультурно-оздоровительный комплекс для настольного тенниса. В Забайкальском крае появится центр стрельбы из лука. В Приморском крае планируют создать гимнастический центр, а в Якутии — центр адаптивной физической культуры и спорта.

Также по словам вице-премьера, Бурятия на одном из первых мест по занятиям спортом.

- Самым спортивным регионом на Дальнем Востоке, да и в стране, является Сахалинская область. По итогам 2021 года там регулярно занимается спортом 61,7% граждан… Хорошие результаты у Приморья - 51,5%. На третьем месте Бурятия - 51%. Хорошие результаты, так держать! – заявил зампред правительства.

Вице-премьер добавил, что из 187 «умных площадок», которые будут построены по всей стране в рамках федпроекта «Бизнес-спринт», 25 появятся в регионах Дальнего Востока в 2022-2023 годах. К 2025 году в каждом субъекте ДФО будут 4 «умные» спортивные площадки и один быстровозводимый модульный спортивный зал.

В завершении Дмитрий Чернышенко отметил, что вовлекать в спорт планируется и жителей сельской местности. В октябре запланировано проведение стратегической сессии «Спортивный Дальний». Её результатом станет проработка программы мероприятий по строительству современной среды в городах и сёлах, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Бурятия ДФО спорт спортивные объекты строительство

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