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В Бурятии сельхозучастки заросли деревьями

В Бурятии сельхозучастки заросли деревьями
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Владельцам наделов объявлено предостережение

Государственный инспектор Россельхознадзора обследовал земли сельскохозяйственного назначения в урочище Загустайский Мыс в Селенгинском районе Бурятии.

- В ходе обследования выявлено нарушение земельного законодательства: участки заросли древесно-кустарниковой и сорной растительностью на общей площади 13 га, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Правообладателям наделов объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

За неиспользование земельного участка сельскохозяйственного назначения предусмотрена административная ответственность, которая влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей (ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ).

Россельхознадзор

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