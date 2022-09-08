В Бурятии сельхозучастки заросли деревьями

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Владельцам наделов объявлено предостережение



Государственный инспектор Россельхознадзора обследовал земли сельскохозяйственного назначения в урочище Загустайский Мыс в Селенгинском районе Бурятии.



- В ходе обследования выявлено нарушение земельного законодательства: участки заросли древесно-кустарниковой и сорной растительностью на общей площади 13 га, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.



Правообладателям наделов объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.



За неиспользование земельного участка сельскохозяйственного назначения предусмотрена административная ответственность, которая влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей (ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ).



