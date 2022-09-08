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Чита примет фестиваль уличной культуры и спорта

Чита примет фестиваль уличной культуры и спорта
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках мероприятия пройдут соревнования по паркуру

Лучшие представители паркур-движения соберутся на центральной площади Читы 18 сентября на дальневосточном фестивале «Движение улиц». Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: до и старше 16 лет, рассказали организаторы.

- Винты, дропы, флипы и прочие малопонятные обывателю слова. Преодоление препятствий в условиях улиц, выполнение акробатических элементов. Паркур – это один из зрелищных направлений уличных видов спорта. Мы уверенно заявляем, что если вы увидите это своими глазами, то уже не останетесь равнодушными, – поделился представитель движения Дмитрий Кириллов.

Соревнования начнутся на площади Ленина в 15:00.

Ещё одной из площадок фестиваля «Движение улиц» станет специальная оборудованная площадка для катания на сноуборде.

- Сноубордическая площадка – это уникальное место не только для нашего города, но и России. Ближайшая подобная площадка находится в городе Новосибирске. Площадка состоит из специальной зоны для катания: уличный спот, покрытый специальными ковриками для скольжения и фигуры для джиббинга – это скольжение по различным фигурам на горнолыжном снаряжении. Площадка будет доступна для всех желающих, готовых начать подготовку к горнолыжному сезону уже сейчас. Также на площадке можно попробовать свои силы на баланс борде, - рассказала куратор площадки Марина Маякина.

Отметим, в рамках фестиваля пройдут соревнования, показательные выступления и мастер-классы. Всего будет работать около двадцати площадок, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

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паркур Чита фестиваль спорт уличные культуры ДФО молодежь

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