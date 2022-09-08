Сезон активности клещей продолжается
По данным на 7 сентября, в Бурятии в этом году за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратились 4285 человек. Из общего числа пострадавших 1167 детей.
Показатель обращаемости составил 447,5 на 100 тысяч населения, что на 22% выше среднемноголетнего уровня.
Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.
За неделю зарегистрировано 54 человека, покусанных клещами, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Зарегистрировано 102 случая инфекций, передающихся клещами: 44 клещевого вирусного энцефалита, 46 клещевого боррелиоза, 12 клещевого риккетсиоза.
На сегодня против клещевого энцефалита привито 93 412 человека, в том числе 56 222 детей.
В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы; жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение филиала республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: ул. Пирогова, 9а.
В Бурятии клещи за неделю укусили 54 человека
Общество, Фото:
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