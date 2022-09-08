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В Бурятии скотину вакцинируют от ящура

В Бурятии скотину вакцинируют от ящура
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Последний случай заболевания был зарегистрирован почти 60 лет назад

В Бурятии проводится плановая поголовная вакцинация мелкого и рогатого скота против ящура животных.

Вакцинация взрослого поголовья осуществляется каждые полгода, молодняка до 1,5 лет – каждые три месяца.

Ящур – это острое вирусное инфекционное заболевание животных, главным образом крупного рогатого скота, коз и свиней. Человек также может заразиться этим недугом.

До октября планируется привить 360 тысяч голов крупного рогатого скота и 350 тысяч мелкого. До этого вакцинации подлежали животные из пяти приграничных с Монголией районов.

В июне эксперты Международного эпизоотического бюро признали Бурятию зоной благополучной по ящуру. Последний случай заражения в республике зарегистрировали почти 60 лет назад.

- На сегодняшний день ситуация по ящуру на территории республики является благополучной. Последний случай выявления заболевания был зарегистрирован в 1965 году, - рассказали в управлении ветеринарии Бурятии.

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