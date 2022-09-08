08 сентября

07 сентября

Популярное

Жителей Бурятии призывают поддержать учителя из Орлика

Жителей Бурятии призывают поддержать учителя из Орлика
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Они могут проголосовать за неё на всероссийском конкурсе профессионального мастерства

Впервые проходит всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Бурятию на конкурсе представляет Арюна Иванова, учитель бурятского языка и начальных классов Орликской средней общеобразовательной школы, обладатель гран-при международного конкурса учителей бурятского языка и литературы – «Эрхим багша-2021».

- Конкурс организован с целью выявления и распространения инновационного педагогического опыта в преподавании родных языков и родных литератур, поддержки и поощрения учителей родных языков и родных литератур, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

В эти дни началось голосование за лучшую медиавизитку участников всероссийского конкурса. Жители Бурятии могут поддержать землячку, приняв участие в зрительском голосовании на официальной странице конкурса в социальных сетях (vk.com/teacher_natlang). Для этого необходимо:
- Просмотреть медиавизитки участников, расположенные на страницах участников официального сайта конкурса (teacher.natlang.ru);
- Отдать свой голос за одного из 69 участников, медиавизитка которого понравилась больше всех.

Кроме «Медиавизитки», участникам предстоит продемонстрировать методическую компетентность в «Методической мастерской», показать профессиональные навыки на конкурсном испытании «Урок», провести «Классный час» и поделиться опытом на «Мастер-классе».
всероссийский конкурс конкурс учителя педагоги бурятский язык Бурятия образование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутск встретит участников экспедиции «Великие реки Сибири»
Иркутск встретит участников экспедиции «Великие реки Сибири»
Общество, 08.09.2022
В честь путешественников проведут речной парад и фестиваль
В Роспотребнадзоре Бурятии выявили лучших в спорте
В Роспотребнадзоре Бурятии выявили лучших в спорте
Общество, 08.09.2022
В Улан-Удэ прошла ведомственная спартакиада
Чита примет фестиваль уличной культуры и спорта
Чита примет фестиваль уличной культуры и спорта
Общество, 08.09.2022
В рамках мероприятия пройдут соревнования по паркуру
Под Иркутском посадят 4800 сеянцев сосны
Под Иркутском посадят 4800 сеянцев сосны
Общество, 08.09.2022
В регионе проходит всероссийская акция «Сохраним лес»
Жителей Бурятии призывают поддержать учителя из Орлика
Жителей Бурятии призывают поддержать учителя из Орлика
Общество, 08.09.2022
Они могут проголосовать за неё на всероссийском конкурсе профессионального мастерства
В Туве проходит межрегиональный фестиваль обрядов и праздников
В Туве проходит межрегиональный фестиваль обрядов и праздников
Общество, 08.09.2022
В мероприятии принимают участие коллективы Бурятии и Иркутской области
«В Гоби на трёхколёсных трайках»: Фёдор Конюхов прибыл в Бурятию
«В Гоби на трёхколёсных трайках»: Фёдор Конюхов прибыл в Бурятию
Общество, 08.09.2022
Знаменитый путешественник приехал в Бурятию в рамках новой экспедиции, которая лежит в Монголию
В Ангарске появился необычный сквер
В Ангарске появился необычный сквер
Общество, 08.09.2022
В центре пространства – башня с часами
В селе Бурятии 90-летие отпраздновала ветеран труда
В селе Бурятии 90-летие отпраздновала ветеран труда
Общество, 08.09.2022
В Куйтуне с юбилеем поздравили труженицу тыла Марию Мясникову
Читинцы назвали своего ребёнка Космосом
Читинцы назвали своего ребёнка Космосом
Общество, 08.09.2022
Имя выбрала мама мальчика
Иркутск принимает всероссийский фестиваль уличного искусства
Иркутск принимает всероссийский фестиваль уличного искусства
Общество, 08.09.2022
«Голос улиц» посвящён творчеству уличных художников
В Бурятии выбрали лучшего педагога-психолога
В Бурятии выбрали лучшего педагога-психолога
Общество, 08.09.2022
Объявлены имена победителей республиканского этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства
Бурятия выплатит межмуниципальным перевозчикам более 13 миллионов
Бурятия выплатит межмуниципальным перевозчикам более 13 миллионов
Общество, 08.09.2022
В республике продолжается выплата субсидий
В Улан-Удэ реконструируют объект культурного наследия
В Улан-Удэ реконструируют объект культурного наследия
Общество, 08.09.2022
В музее истории города завершился ремонт кровли

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^