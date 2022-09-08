Они могут проголосовать за неё на всероссийском конкурсе профессионального мастерства
Впервые проходит всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Бурятию на конкурсе представляет Арюна Иванова, учитель бурятского языка и начальных классов Орликской средней общеобразовательной школы, обладатель гран-при международного конкурса учителей бурятского языка и литературы – «Эрхим багша-2021».
- Конкурс организован с целью выявления и распространения инновационного педагогического опыта в преподавании родных языков и родных литератур, поддержки и поощрения учителей родных языков и родных литератур, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В эти дни началось голосование за лучшую медиавизитку участников всероссийского конкурса. Жители Бурятии могут поддержать землячку, приняв участие в зрительском голосовании на официальной странице конкурса в социальных сетях (vk.com/teacher_natlang). Для этого необходимо:
- Просмотреть медиавизитки участников, расположенные на страницах участников официального сайта конкурса (teacher.natlang.ru);
- Отдать свой голос за одного из 69 участников, медиавизитка которого понравилась больше всех.
Кроме «Медиавизитки», участникам предстоит продемонстрировать методическую компетентность в «Методической мастерской», показать профессиональные навыки на конкурсном испытании «Урок», провести «Классный час» и поделиться опытом на «Мастер-классе».
Жителей Бурятии призывают поддержать учителя из Орлика
Общество, Фото:
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