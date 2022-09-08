В Бурятии затянулось строительство новой школы





Подрядная организация, строящая школу в селе Курумкан в Бурятии, не успевает сдать объект в срок.Школу планировалось сдать в эксплуатацию в сентябре. Сейчас отставание от графика работ составляет два месяца, сообщили в пресс-службе управления капитального строительства (УКС) правительства Бурятии.Накануне объект посетил зампред правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.- Здесь серьёзные отставания от графика, ввести в эксплуатацию мы планировали ее в конце сентября этого года. У подрядчика не хватает рабочей силы, это действительно проблема для всех строек, особенно в отдалённых районах. Этот вопрос решается на уровне правительства Бурятии сейчас. Сегодня мы с подрядчиком и УКСом прошли по объекту. Им было дано поручение подготовить график производства работ для того чтобы наверстать отставание. До конца года все общестроительные работы должны быть выполнены, - сообщил Евгений Луковников.По словам подрядчика, удалённость объекта – основная причина нехватки рабочей силы но проблема решается.- У нас были проблемы с людьми, постепенно этот вопрос решаем. Не получается это оперативно сделать, потому что район удалённый, многие не хотят и не могут работать так далеко. Пользуясь случаем хочу пригласить работать специалистов на объект, – поделился директор ООО «Бурятпроектреставрация» Жамсаран Батуев.Контролировать строительство непосредственно на объекте будет заместитель начальника управления капитального строительства Бурятии Нима Цыренов.- На сегодняшний день у нас стоит задача наверстать отставание, усилиться, добавить рабочих и рассмотреть возможность внедрения второй смены. Сейчас в ускоренном темпе, пока позволяет погода, нужно выполнить наружные работы. Закрыть контур, завести тепло, и уже в две смены начать внутренние работы, это отделка, электрика и так далее, - уточнил Нима Цыренов.Сейчас на объекте проводятся работы по монтажу спортивного зала, монтажу железобетонных каркасов трёх блоков здания.Школа строится в рамках реализации национального проекта «Образование». Стоимость строительства, вместе с оборудованием – 460 миллионов рублей. Школа будет отвечать всем современным требованиям, как строительным, так и в части оснащения.Здание школы площадью 6000 кв. м. будет состоять из семи блоков в два и три этажа. Предусмотрены отдельные зоны для старших и начальных классов, столовая на 162 места, спортзал, актовый зал и учебные мастерские. На территории школы расположатся площадки для подвижных игр, тихого отдыха, мини-футбольное поле, площадка для массовых мероприятий, беговая дорожка и автомобильная стоянка.