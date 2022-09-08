В Улан-Удэ прошла ведомственная спартакиада
Органы и учреждения Роспотребнадзора по Бурятии отметили столетие со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России спартакиадой. Мероприятие состоялось 3 сентября в спортивном комплексе Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления.
В дисциплинах по мини-волейболу, дартсу, командным прыжкам в длину, скиппингу, «Весёлым стартам» и футбольной эстафете сразились команды управления Роспотребнадзора по Бурятии - «Юпитер», «Старт» и «Три соседа»; команды центра гигиены и эпидемиологии в РБ: «Адреналин», «Убойная сила» и «Медведи» и его филиала в Кижингинском районе «Урагшаа», «Дозор 25/8» территориального отдела управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе.
В соревнованиях по мини-волейболу чемпионом стала команда «Адреналин», вторые «Медведи», почётное третье за «Стартом». В дартсе лучшие – «Три соседа», на втором месте оказалась команда «Старт», третьи - «Адреналин» и «Убойная сила».
Лучший результат по прыжкам в длину показала команда «Медведи». Вторыми стали «Три соседа», третьими – команда «Дозор 25/8». Первое место в скиппинге у «Старта», команды «Убойная сила» и «Урагшаа» разделили второе место. Третье место за командой «Адреналин».
В «Весёлых стартах» лучший результат показала команда «Убойная сила», вторые - «Медведи», третьи - команда «Старт». Первое место в футбольной эстафете заняла команда «Медведи», второе место за командой «Старт», тройку лидеров закрыла команда «Три соседа».
По результатам всех соревнований команда «Старт» стала лучшей и в общекомандном зачёте, заняв первое место. Почётное второе место за командой «Медведи», а тройку лидеров замкнула команда «Адреналин». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
В Роспотребнадзоре Бурятии выявили лучших в спорте
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В рамках мероприятия пройдут соревнования по паркуру
В регионе проходит всероссийская акция «Сохраним лес»
Они могут проголосовать за неё на всероссийском конкурсе профессионального мастерства
Неизвестные оставили на земле бонг
В мероприятии принимают участие коллективы Бурятии и Иркутской области
Знаменитый путешественник приехал в Бурятию в рамках новой экспедиции, которая лежит в Монголию
В центре пространства – башня с часами
В Куйтуне с юбилеем поздравили труженицу тыла Марию Мясникову
Имя выбрала мама мальчика
«Голос улиц» посвящён творчеству уличных художников
Объявлены имена победителей республиканского этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства
В республике продолжается выплата субсидий
В музее истории города завершился ремонт кровли
Жамсаран Цыдыпов успешно выступил на кубке ВЭФ
Победитель получит гран-при – 3 миллиона рублей