В Роспотребнадзоре Бурятии выявили лучших в спорте

Общество, Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по РБ

В Улан-Удэ прошла ведомственная спартакиада



Органы и учреждения Роспотребнадзора по Бурятии отметили столетие со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России спартакиадой. Мероприятие состоялось 3 сентября в спортивном комплексе Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления.



В дисциплинах по мини-волейболу, дартсу, командным прыжкам в длину, скиппингу, «Весёлым стартам» и футбольной эстафете сразились команды управления Роспотребнадзора по Бурятии - «Юпитер», «Старт» и «Три соседа»; команды центра гигиены и эпидемиологии в РБ: «Адреналин», «Убойная сила» и «Медведи» и его филиала в Кижингинском районе «Урагшаа», «Дозор 25/8» территориального отдела управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе.



В соревнованиях по мини-волейболу чемпионом стала команда «Адреналин», вторые «Медведи», почётное третье за «Стартом». В дартсе лучшие – «Три соседа», на втором месте оказалась команда «Старт», третьи - «Адреналин» и «Убойная сила».



Лучший результат по прыжкам в длину показала команда «Медведи». Вторыми стали «Три соседа», третьими – команда «Дозор 25/8». Первое место в скиппинге у «Старта», команды «Убойная сила» и «Урагшаа» разделили второе место. Третье место за командой «Адреналин».



В «Весёлых стартах» лучший результат показала команда «Убойная сила», вторые - «Медведи», третьи - команда «Старт». Первое место в футбольной эстафете заняла команда «Медведи», второе место за командой «Старт», тройку лидеров закрыла команда «Три соседа».



По результатам всех соревнований команда «Старт» стала лучшей и в общекомандном зачёте, заняв первое место. Почётное второе место за командой «Медведи», а тройку лидеров замкнула команда «Адреналин». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

