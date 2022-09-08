Жамсаран Цыдыпов успешно выступил на кубке ВЭФ
Турнир на кубок Восточного экономического форума по быстрым шахматам, который прошёл во Владивостоке, собрал за шахматными досками международных гроссмейстеров из 10 стран мира, 6 ведущих российских гроссмейстеров, а также представителей каждого из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа. Всего ДФО представили 16 шахматистов.
Гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов из Бурятии уверенно обошёл своих соперников и стал первым среди ДФО. Второе место забрал Данила Сутормин из Владивостока, а Алексей Спицын из Камчатского края получил «бронзу» соревнований. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Отметим, что призовой фонд турнира составляет 3 миллиона рублей, который распределили между шестью победителями кубка и отдельно – тремя дальневосточными шахматистами, показавшими наилучшие результаты.
Шахматист из Бурятии стал лучшим в ДФО
Общество, Фото:
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