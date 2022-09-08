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Шахматист из Бурятии стал лучшим в ДФО

Шахматист из Бурятии стал лучшим в ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Жамсаран Цыдыпов успешно выступил на кубке ВЭФ

Турнир на кубок Восточного экономического форума по быстрым шахматам, который прошёл во Владивостоке, собрал за шахматными досками международных гроссмейстеров из 10 стран мира, 6 ведущих российских гроссмейстеров, а также представителей каждого из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа. Всего ДФО представили 16 шахматистов.

Гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов из Бурятии уверенно обошёл своих соперников и стал первым среди ДФО. Второе место забрал Данила Сутормин из Владивостока, а Алексей Спицын из Камчатского края получил «бронзу» соревнований. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

Отметим, что призовой фонд турнира составляет 3 миллиона рублей, который распределили между шестью победителями кубка и отдельно – тремя дальневосточными шахматистами, показавшими наилучшие результаты.
Бурятия шахматы ДФО ВЭФ турнир спорт

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