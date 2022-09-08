В Бурятии выбрали лучшего педагога-психолога

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Объявлены имена победителей республиканского этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства



Церемония награждения победителей республиканского этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Бурятии – 2022» состоялась 7 сентября в малом зале правительства региона в Улан-Удэ.



Как сообщалось ранее, за звание лучшего в своей профессии соревнуются 15 педагогов-психологов, представляющих учреждения общего, специального и дополнительного образования из 10 муниципалитетов Бурятии и города Улан-Удэ.



По итогам конкурса сертификатами участника и памятными подарками награждены:

1. Гусарова Ирина Юрьевна, педагог-психолог Холтосонской средней школы Закаменского района;

2. Драч Виктория Юрьевна, педагог-психолог средней школы №36 г. Улан-Удэ;

3. Евдокимова Антонина Александровна, педагог-психолог Новобрянской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната Заиграевского района;

4. Зарбаева Баярма Владимировна, педагог-психолог Кыренской средней школы;

5. Кислицына Анастасия Николаевна, педагог-психолог Ильинской средней школы;

6. Цыбенова Соелма Жаргаловна, педагог-психолог Иволгинской средней школы.



В различных номинациях были отмечены:

1. Полякова Анна Георгиевна – дипломом победителя в номинации «Лучшая психолого-педагогическая практика»;

2. Калинина Светлана Ивановна – дипломом победителя в номинации «Лучшая визитная карточка»;

3. Абуева Лейла Хамзатовна – дипломом победителя в номинации «Лучший мастер-класс»;

4. Бальжанова Ая Чингисовна – дипломом победителя в номинации «Лучший профессиональный кейс».



Тройка призёров республиканского конкурса «Педагог-психолог – 2022»:

1. Кушнарёва Наталья Анатольевна – победитель республиканского конкурса «Педагог-психолог – 2022»;

2. Кущева Наталья Александровна – обладатель диплома 2 степени республиканского конкурса «Педагог-психолог – 2022»;

3. Шурыгина Ирина Александровна – обладатель диплома 3 степени республиканского конкурса «Педагог-психолог – 2022».



- Это очень неожиданно, но приятно, что оценили мою работу. Спасибо коллегам, что делились своим мастерством, общались, поддерживали друг друга. Спасибо жюри, что задавали много вопросов, не оставляли без внимания, - сказала Наталья Кушнарёва.



Определившийся победитель конкурса представит Бурятию на всероссийском конкурсе «Педагог-психолог России - 2022». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

