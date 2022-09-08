В Забайкалье кедровый орех разрешат собирать 10 сентября

Орехи будут заготавливать на территории четырёх районов



Срок заготовки кедрового ореха на территории земель лесного фонда Забайкальского края установлен в период с 10 сентября по 30 октября.



- В Забайкалье заготовка кедрового ореха осуществляется на территории Красночикойского, Хилокского, Улётовского и Петровск-Забайкальского районов. В соответствии с Лесным кодексом граждане имеют право беспрепятственно пребывать в лесах и осуществлять заготовку кедрового ореха для собственных нужд. Также есть арендаторы, которые на законных основаниях занимаются заготовкой кедровых орехов и платят налоги. Граждане, осуществляющие заготовку кедровых орехов для собственных нужд, вправе строить зимовья для временного проживания, сушилки, сайбы и другие временные постройки, изготавливать колота. Места строительства зимовий согласовываются с региональным Минприроды. По окончанию периода заготовки гражданам необходимо убрать все временные постройки, - уточнили в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов.



В указанный период порядок в лесу обеспечивает лесная инспекция. Каждый год организовывается систематическая проверка соблюдения гражданами, осуществляющими заготовку кедровых орехов для собственных нужд, требований, предусмотренных законом Забайкальского края, а также действующего законодательства по соблюдению правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.

