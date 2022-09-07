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В Улан-Удэ водители жалуются на дорогу, заваленную камнями

В Улан-Удэ водители жалуются на дорогу, заваленную камнями
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местных жителей возмущает неторопливый ход ремонтных работ

Улан-удэнцы жалуются на участок дороги по улице Хоца Намсараева напротив Бурятского республиканского педагогического колледжа. Фотографиями с «Байкал-Daily» поделился возмущённый автолюбитель.

На фото видно, что участок дороги завален камнями, а автомобилистам приходится преодолевать это препятствие.


- Так долго уже это всё. Рабочие рядом вроде трубы копают, там песка много навалено, и вот теперь на дороге камни. Конечно, это неудобно, опасно даже, рядом колледж, дети учатся, а если кто чуть быстрее проедет, и камень от колеса отлетит? Или машину на этой куче поведёт? Они, судя по всему, дорогу ремонтировать собрались, камней насыпали под укладку асфальта, а класть и не собираются, уже не одну неделю эту картину вижу, - посетовал местный житель.

Помимо камней на дороге, есть ещё жалобы. Рабочие свалили землю прямо на тротуар, установив там деревянное ограждение. Местные жители не понимают, зачем было высыпать землю на тротуары, если места во дворе достаточно, а проход там в любом случае перекрыт.
ремонтные работы

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