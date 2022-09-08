В Улан-Удэ воздух прогреется до +31 градуса
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 сентября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +7,+12, местами +1,+6, по северу до -4, днём +28,+33, местами +18,+23.
В Улан-Удэ малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +8,+10, днём +29,+31.
В Бурятии местами до +33
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Общество, 08.09.2022
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