В Бурятии местами до +33

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ воздух прогреется до +31 градуса



По данным Бурятского гидрометцентра, 8 сентября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +7,+12, местами +1,+6, по северу до -4, днём +28,+33, местами +18,+23.



В Улан-Удэ малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +8,+10, днём +29,+31.

