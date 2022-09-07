Сбер и правительство Бурятии реализуют проект «Карта жителя»

Сбер и правительство Республики Бурятия заключили соглашение о сотрудничестве по реализации проекта «Карта жителя» в рамках Восточного экономического форума



Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и глава Республики Бурятия, председатель правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов. Стороны намереваются совместно разрабатывать и реализовывать проект «Карта жителя Республики Бурятия» по технологии Social ID.



Взаимодействие предполагается по следующим направлениям: разработка и внедрение государственной информационной системы «Карта жителя Республики Бурятия»; льготный проезд на общественном транспорте; система предоставления электронных рецептов; региональных услуг и мер социальной поддержки населению; сервисы оплаты питания; программа лояльности для жителей и гостей Республики Бурятия в торгово-сервисных предприятиях, на объектах культуры и спорта региона и др.



- Цель настоящего соглашения — обеспечить развитие цифровых сервисов для населения, органов управления в социальной сфере, в сфере транспорта, образования, здравоохранения, туризма, а также повысить эффективность предоставления услуг и мер соцподдержки в регионе за счёт внедрения новых цифровых технологий. Мы уверены, что реализация данных целей благотворно скажется на социально-экономическом развитии Республики Бурятия и значительно повысит уровень и качество жизни каждого жителя, - заявил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.



- Сегодня подписали соглашение, предусматривающее реализацию проекта «Карта жителя». Этот проект повышает качество обслуживания жителей по наиболее насущным вопросам: через одну карту можно решить ряд вопросов, не только финансовые, но и бытовые, проезд в транспорте. Это комплекс ежедневного набора действий, которые человек делает в течение дня. Такой проект в пилотном режиме уже по стране реализуется. Уверен, что у нас в республике он также будет востребован. При этом Сбер даёт возможность присоединиться к этой системе и другим банкам, чтобы было всё на одном сервисе, всё, что людям может пригодиться, - пояснил Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия.



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