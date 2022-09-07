Сбербанк поможет Бурятии внедрять ESG-подходы в регионе

Общество, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Сбербанк, правительство Республики Бурятия и ПАО «Территориальная компания №14» в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере ESG



Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, председатель правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов и председатель совета директоров «ТГК №14» Константин Люльчев. Стороны намереваются развивать сотрудничество в сфере ESG и устойчивого развития.



Основные направления сотрудничества: инициативы, направленные на снижение экологических рисков и выбросов загрязняющих веществ, включая участие федеральном проекте «Чистый воздух»; применение передового опыта и технологий для снижения негативного воздействия на окружающую среду, разработка и внедрение мероприятий по снижению углеродного следа, формирование ESG-профиля и ESG-стратегии Республики Бурятия; участие в совместных социальных проектах и др.



- Сбербанк — один из лидеров ESG-подхода в России с большой экспертизой в этом направлении. И в качестве одной из наших миссий мы видим помощь в разработке и внедрении ESG-практик у наших клиентов — бизнеса и субъектов России. Соглашение с правительством Республики Бурятия и компанией «ТГК №14» — ещё один шаг в этом направлении, - заявил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.



- Каждую зиму на протяжении 10 лет встаёт вопрос о загрязнённом воздухе в городе Улан-Удэ. Мы изыскиваем все возможные пути для решения этой проблемы. Первые существенные шаги есть: г. Улан-Удэ, г. Гусиноозёрск и п. Селенгинск включаются в национальный проект «Чистый воздух». Для этого были проведены сводные расчёты загрязнения атмосферного воздуха, исследования по снижению негативного воздействия выбросов. Но одних усилий государства недостаточно — необходимо участие предприятий, бизнеса. Такие инициативы со стороны Сбера и ТГК-14 — это важное проявление заботы о республике, поэтому мы со своей стороны всемерно такие инициативы поддерживаем, - подчеркнул Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия.



- ТГК-14 всегда ответственно относилась к вопросам экологической и социальной политики, уровень корпоративного управления также с каждым годом растёт. ESG-подход — один из главных сегодняшних трендов развития мирового бизнес-сообщества. Он направлен на заботу об окружающей среде, обществе и ответственное инвестирование, поэтому лидером ESG во всем мире многие считают энергетический сектор. Данное соглашение станет одной из основ стратегии устойчивого развития ПАО «ТГК-14» в ближайшие годы и позволит реализовать крупные стратегические проекты в большой энергетике Республики Бурятия, - добавил Константин Люльчев, председатель совета директоров ПАО «ТГК-14».



Справка



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

