В Улан-Удэ завершают строительство самой большой детской площадки

Общество, Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды

Строительство обошлось в 23 миллиона рублей



На финишную прямую вышли работы по благоустройству детской площадки в 113 квартале Улан-Удэ. Она будет самой большой в республике. Её площадь составляет почти 6 тыс. квадратных метров, сообщили в Центре компетенций по вопросам городской среды Бурятии.



На объекте остались последние штрихи: покраска и мойка оборудования, а также отсыпка грунта. Внушительная по своим размерам площадка расположилась между домами 2, 5, 26,27,34,35 и 36.



Современная площадка включает в себя спортивное поле с мягким покрытием для командных игр с мячом, и тренажёры, направленные на различные группы мышц. Самую большую площадь занимает игровое оборудование для детей разных возрастов, разделённые на отдельные территории для удобства.



Зона отдыха представлена удобными скамейками с крышей, тротуарной плиткой по всему периметру площадки и асфальтированными дорожками до ближайших домов.



- У нас завершаются работы, облагораживается территория, подсыпается грунт. В общем, остались последние штрихи, - сообщил зампред правительства Евгений Луковников.



Работы ведутся с апреля.



- По ходу работ возникали небольшие сложности, попадались кабеля, что-то приходилось переносить, но всё сделали, и совсем скоро площадка примет множество детей и родителей, - рассказал мастер подрядной организации Константин Непомнящих.



- Теперь у жителей 113 квартала есть новая многофункциональная площадка, которая отвечает всем современным требованиям. На новой площадке созданы все условия для отдыха, занятий спортом, для малышей, детей постарше и их родителей. На её строительство было выделено 23 миллиона рублей по проекту «1000 дворов». Отмечу, что этот проект у нас работает первый год, - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Официальное открытие детской площадки в 113 квартале пройдёт 9 сентября.



