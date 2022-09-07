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В Улан-Удэ завершают строительство самой большой детской площадки

В Улан-Удэ завершают строительство самой большой детской площадки
Общество,  Фото:Центр компетенций по вопросам городской среды
Строительство обошлось в 23 миллиона рублей

На финишную прямую вышли работы по благоустройству детской площадки в 113 квартале Улан-Удэ. Она будет самой большой в республике. Её площадь составляет почти 6 тыс. квадратных метров, сообщили в Центре компетенций по вопросам городской среды Бурятии.

На объекте остались последние штрихи: покраска и мойка оборудования, а также отсыпка грунта. Внушительная по своим размерам площадка расположилась между домами 2, 5, 26,27,34,35 и 36.

Современная площадка включает в себя спортивное поле с мягким покрытием для командных игр с мячом, и тренажёры, направленные на различные группы мышц. Самую большую площадь занимает игровое оборудование для детей разных возрастов, разделённые на отдельные территории для удобства.

Зона отдыха представлена удобными скамейками с крышей, тротуарной плиткой по всему периметру площадки и асфальтированными дорожками до ближайших домов.

- У нас завершаются работы, облагораживается территория, подсыпается грунт. В общем, остались последние штрихи, - сообщил зампред правительства Евгений Луковников.

Работы ведутся с апреля.

- По ходу работ возникали небольшие сложности, попадались кабеля, что-то приходилось переносить, но всё сделали, и совсем скоро площадка примет множество детей и родителей, - рассказал мастер подрядной организации Константин Непомнящих.

- Теперь у жителей 113 квартала есть новая многофункциональная площадка, которая отвечает всем современным требованиям. На новой площадке созданы все условия для отдыха, занятий спортом, для малышей, детей постарше и их родителей. На её строительство было выделено 23 миллиона рублей по проекту «1000 дворов». Отмечу, что этот проект у нас работает первый год, - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Официальное открытие детской площадки в 113 квартале пройдёт 9 сентября.

детские площадки

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