В Бурятии стартовал республиканский конкурс «Папа года»

Финал состоится 27 октября



В Бурятии объявлено о начале проведения республиканского конкурса «Папа года - 2022».



Участие в конкурсе могут принять мужчины-отцы, состоящие в зарегистрированном браке:

- занимающиеся развитием и воспитанием детей в семьях, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи;

- участвующие в общественной жизни городского или сельского поселения, муниципального района, городского округа;

- занимающиеся воспитанием детей, основанном на духовно-нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьёй и своим Отечеством.



Конкурс проводится в три этапа. Районный этап проходит с 7 сентября по 7 октября администрациями муниципальных образований совместно с советами отцов районов. Итоги районного этапа подводятся до 10 октября, по результатам которых определяются победители. Республиканский отборочный этап состоится с 17 октября по 21 октября. Конкурсная комиссия оценит поступившую документацию для участия в финале конкурса.



Финал конкурса состоится 27 октября. Конкурсантам предстоит выполнить следующие задания:

1. Визитная карточка «С любовью о папе…». Длительность выступления не более 3 минут. В выступлении важно раскрыть тему «Что значит быть отцом?» лично для конкурсанта.

2. Конкурс «Папа может…» состоит из блиц-опроса на определённую тематику, а также испытаний умений папы.

3. Творческий конкурс «Домашнее задание» на тему «А у нас в семье традиция…» (произвольная форма: песни, танцы, оригинальные жанровые номера, сценки, акробатические этюды и т.д.). Длительность не более 5 минут. В конкурсе могут принимать участие все члены семьи, включая дедушек и бабушек.



По итогам республиканского этапа определяются победители, занявшие три призовых места. Все участники финала конкурса награждаются дипломом участника, говорится в положении о конкурсе.



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