В республике прошли учения войск противовоздушной обороны
Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа провели маскировку позиционного района зенитного ракетного подразделения от средств воздушной разведки условного противника. Практические задачи выполнялись в рамках проведения учений войск противовоздушной обороны на полигоне «Телемба» в Бурятии.
По сценарию учений, военнослужащие в ходе радиоэлектронной разведки обнаружили движение неопознанного самолёта-разведчика, направляющегося в сторону стартовой позиции зенитно-ракетных комплексов С-300ПС. Для визуальной защиты расчёты термодымовых машин ТДА-2К вышли в указанный район и провели установку долговременных аэрозольных завес.
- После передислокации, военнослужащие также осуществили маскировку в районе основного и запасного командных пунктов, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии «спрятали» ракетные комплексы от самолёта-разведчика
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