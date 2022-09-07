На родине Будды построят дуган для буддистов России

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

Посол Непала посетил дацан в Санкт-Петербурге



2 сентября делегация «Общества сотрудничества и дружбы с Непалом» (ОСДН) совершила визит в Санкт-Петербургский дацан совместно с чрезвычайным и полномочным послом Непала в Российской Федерации, членом попечительского совета ОСДН, господином Миланом Радж Туладхаром. В Санкт-Петербург его пригласила Буддийская традиционная Сангха России.



В состав делегации вошли Милан Радж Туладхар (посол Непала в РФ), Ажеета Туладхар (супруга посла), Михаил Некрасов (президент ОСДН, генеральный директор «Нанолек», руководитель делегации), Дина Надх Раджбхандари (вице-президент ОСДН, представитель и куратор проекта «Лумбини», переводчик), Борис Вершинин (вице-президент ОСДН, ответственный секретарь ОСДН, фотограф). По прибытию в Санкт-Петербург на перроне делегацию встретил представитель дацана «Гунзэйчойнэй», заместитель представителя Буддийской традиционной Сангхи России в Москве Ширап лама (Вячеслав Нанзатов).



В рамках визита прошло совещание членов делегации с проектной группой «Лумбини» (Александр Карелин, Виктор Родичев, Мария Картишева) по строительству дугана российских буддистов в поселении Лумбини в Непале – родине Будды Гаутамы. Состоялся конструктивный диалог по вопросам продвижения проекта. Принимающей стороной была представлена презентация «Статус работ по проекту строительства дугана в Лумбини, Непал» с конкретными сроками начала, этапами и окончания работ. По окончанию совещания гости направились в дацан «Гунзэйчойнэй».



Встреча в дацане прошла по традиционному буддийскому обряду. Милан Радж Туладхар преподнёс в дар дацану в Санкт-Петербурге скульптуру Будды из Непала. После этого были проведены пуджа посла и молебен лам по этому случаю. Также посол познакомился с настоятелем дацана Будой Бадмаевым, который рассказал гостям об истории и работе дацана. Кроме этого, было проведено расширенное совещание по проекту «Лумбини». После приёма, обеда и участия в большом хурале дацана члены делегации отбыли на экскурсию по памятным и историческим местам Санкт-Петербурга.



- Можно констатировать успешные усилия общественных и государственных организаций России и Непала по развитию народной дипломатии, связи деловых и культурных кругов двух стран, и, в частности, отметить позитивную работу по продвижению проекта «Лумбини», - сообщает пресс-служба Сангхи.



Стоит отметить, что делегация во главе с послом Республики Непал в РФ Миланом Раджем Туладхаром получила приглашение от Буддийской традиционной Сангхи России посетить Бурятию в этом году.

