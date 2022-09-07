На родине Будды построят дуган для буддистов России

Посол Непала посетил дацан в Санкт-Петербурге
2 сентября делегация «Общества сотрудничества и дружбы с Непалом» (ОСДН) совершила визит в Санкт-Петербургский дацан совместно с чрезвычайным и полномочным послом Непала в Российской Федерации, членом попечительского совета ОСДН, господином Миланом Радж Туладхаром. В Санкт-Петербург его пригласила Буддийская традиционная Сангха России.
В состав делегации вошли Милан Радж Туладхар (посол Непала в РФ), Ажеета Туладхар (супруга посла), Михаил Некрасов (президент ОСДН, генеральный директор «Нанолек», руководитель делегации), Дина Надх Раджбхандари (вице-президент ОСДН, представитель и куратор проекта «Лумбини», переводчик), Борис Вершинин (вице-президент ОСДН, ответственный секретарь ОСДН, фотограф). По прибытию в Санкт-Петербург на перроне делегацию встретил представитель дацана «Гунзэйчойнэй», заместитель представителя Буддийской традиционной Сангхи России в Москве Ширап лама (Вячеслав Нанзатов).
В рамках визита прошло совещание членов делегации с проектной группой «Лумбини» (Александр Карелин, Виктор Родичев, Мария Картишева) по строительству дугана российских буддистов в поселении Лумбини в Непале – родине Будды Гаутамы. Состоялся конструктивный диалог по вопросам продвижения проекта. Принимающей стороной была представлена презентация «Статус работ по проекту строительства дугана в Лумбини, Непал» с конкретными сроками начала, этапами и окончания работ. По окончанию совещания гости направились в дацан «Гунзэйчойнэй».
Встреча в дацане прошла по традиционному буддийскому обряду. Милан Радж Туладхар преподнёс в дар дацану в Санкт-Петербурге скульптуру Будды из Непала. После этого были проведены пуджа посла и молебен лам по этому случаю. Также посол познакомился с настоятелем дацана Будой Бадмаевым, который рассказал гостям об истории и работе дацана. Кроме этого, было проведено расширенное совещание по проекту «Лумбини». После приёма, обеда и участия в большом хурале дацана члены делегации отбыли на экскурсию по памятным и историческим местам Санкт-Петербурга.
- Можно констатировать успешные усилия общественных и государственных организаций России и Непала по развитию народной дипломатии, связи деловых и культурных кругов двух стран, и, в частности, отметить позитивную работу по продвижению проекта «Лумбини», - сообщает пресс-служба Сангхи.
Стоит отметить, что делегация во главе с послом Республики Непал в РФ Миланом Раджем Туладхаром получила приглашение от Буддийской традиционной Сангхи России посетить Бурятию в этом году.
На родине Будды построят дуган для буддистов России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Это позволит сократить выброс в воздух загрязняющих веществ на 25%
Генерал-майор Вадим Хахалов учился в школе №1 с 1 по 7 класс
В столице Бурятии работают ярмарки выходного дня
В состав сборной республики вошли 16 спортсменов
Посол Непала посетил дацан в Санкт-Петербурге
6 сентября открылся фестиваль постановок народных и любительских театральных коллективов
Всероссийский форум пройдёт в Москве в октябре
Ограничения введут в день празднования юбилея региона
Стороны заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума
Бурятским танцем завершили традиционные соревнования
Сбербанк, правительство Бурятии и ПАО «ТГК-4» заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере ESG
Извращенец орудовал на Шишковке
Строительство обошлось в 23 миллиона рублей
Завершение работ планируется в декабре
«Нам в нашей солнечной республике надо просто жить и радоваться жизни», - призывает Оксана Бухольцева