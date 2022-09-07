Соревнования состоятся в конце сентября
С 23 по 25 сентября в Бурятии пройдёт кубок республики по тайскому боксу. Соревнования проведут в Улан-Удэ, в республиканском центре единоборств «Патриот». Начало поединков с 12:00, сообщает федерация тайского бокса РБ.
Кроме этого, с 26 по 30 октября в Чите разыграют кубок России по тайскому боксу. Турнир состоится в спортивном комплексе «Мегаполис спорт». Также будет проведены соревнования «Кубок Удоканской меди» среди детей и юниоров. Начало поединков в 12:00.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по тайскому боксу
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