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Известный актёр покажет школьникам Забайкалья авторские моноспектакли

Известный актёр покажет школьникам Забайкалья авторские моноспектакли
Общество,  Фото:скриншот спектакля
Представления состоятся в Чите и посёлке Агинском

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский в рамках проекта «Читаем со смыслом» с 24 по 27 октября покажет школьникам Забайкальского края три авторских моноспектакля по классическим произведениям русской литературы.

- В основе великой русской культуры лежат выдающиеся произведения мастеров художественного слова. Мы должны рассказывать об этом нашим детям, транслировать гордость за наше великое наследие, максимально отвлекать их от компьютеров, поднимая интерес к книгам, в том числе - к классике. Идея проекта связана с существующей ситуацией, когда в мире искусственно меняется отношение к русской литературе. Дети наиболее подвержены влиянию, - рассказала министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

Руководитель ведомства отметила, что Даниил Спиваковский привезёт три моноспектакля, созданных по литературным произведениям школьной программы: «Маленькие трагедии» (6+) Александра Пушкина, «Левша» (6+) Николая Лескова, «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» (6+) Леонида Филатова. Представления состоятся на площадках учреждений культуры в Чите: на сцене филармонии, музыкального театра национальных культур «Забайкальские узоры», дома офицеров Забайкальского края, а также в посёлке Агинском – в национальном театре песни и танца «Амар сайн». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

Возрастное ограничение 6+
Забайкальский край Агинский Бурятский округ спектакль русская литература литература моноспектакль школьники

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