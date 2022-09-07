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Строительство поликлиники в Онохое в Бурятии идёт по графику

Строительство поликлиники в Онохое в Бурятии идёт по графику
Общество,  Фото:минздрав Бурятии
Завершение работ планируется в декабре

В посёлке Онохой в Бурятии строят новую поликлинику. Работы начались в 2022 году, сообщили в минздраве Бурятии.

6 сентября министр здравоохранения Евгения Лудупова, главный инженер объекта Владимир Борбонов, начальник производственно-технического отдела управления капитального строительства (УКС) Кирилл Лыкшитов проверили ход строительства.

- В сентябре завершим работу по внешним сетям и благоустройству. У нас на объекте трудится 25 человек, - сообщил Владимир Борбонов.

Подрядчик – ООО «Бурятпроектреставрация» ведёт работу по возведению объекта согласно графику. Завершение строительства планируется в декабре 2022 года.

- Сейчас ведутся работы по перекрытию потолочных блоков, работы ведутся согласно всем нормам и требованиям строительного кодекса, - пояснил начальник производственно-технического отдела УКС Кирилл Лыкшитов.

Решение о строительстве нового здания было принято, так как здание поликлиники 1980 года постройки испытывает дефицит площадей. Сейчас в поликлинике размещается три кабинета педиатрических участков, однако необходимо ввести ещё два участка.

- На данном участке фиксируется ежегодный прирост населения, он разрастается, соответственно, появилась потребность в расширении площадей. Было принято решение об увеличении количества приёмов, создании комфортных условий для оказания медицинской помощи нашим пациентам, - пояснила министр здравоохранения Евгения Лудупова.
поликлиника

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