Строительство поликлиники в Онохое в Бурятии идёт по графику

Общество, Фото: минздрав Бурятии

Завершение работ планируется в декабре



В посёлке Онохой в Бурятии строят новую поликлинику. Работы начались в 2022 году, сообщили в минздраве Бурятии.



6 сентября министр здравоохранения Евгения Лудупова, главный инженер объекта Владимир Борбонов, начальник производственно-технического отдела управления капитального строительства (УКС) Кирилл Лыкшитов проверили ход строительства.



- В сентябре завершим работу по внешним сетям и благоустройству. У нас на объекте трудится 25 человек, - сообщил Владимир Борбонов.



Подрядчик – ООО «Бурятпроектреставрация» ведёт работу по возведению объекта согласно графику. Завершение строительства планируется в декабре 2022 года.



- Сейчас ведутся работы по перекрытию потолочных блоков, работы ведутся согласно всем нормам и требованиям строительного кодекса, - пояснил начальник производственно-технического отдела УКС Кирилл Лыкшитов.



Решение о строительстве нового здания было принято, так как здание поликлиники 1980 года постройки испытывает дефицит площадей. Сейчас в поликлинике размещается три кабинета педиатрических участков, однако необходимо ввести ещё два участка.



- На данном участке фиксируется ежегодный прирост населения, он разрастается, соответственно, появилась потребность в расширении площадей. Было принято решение об увеличении количества приёмов, создании комфортных условий для оказания медицинской помощи нашим пациентам, - пояснила министр здравоохранения Евгения Лудупова.

