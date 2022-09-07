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Поля в Бурятии проверили на пестициды

Поля в Бурятии проверили на пестициды
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Состоялось 10 выездных обследований

Россельхознадзор обследовал на пестициды и агрохимикати земельные участки в Бурятии, где выращивают картофель, морковь, капуста.

Всего проведено 10 выездных обследований, в ходе которых отобрано 12 проб овощной продукции на определение остаточных количеств пестицидов.

- В ходе осмотра земель сельскохозяйственного назначения следов применение пестицидов и агрохимикатов (тара, мешки, и т.д.) не обнаружено. Признаков угнетений и увяданий растительности, характерных запахов пестицидов и агрохимикатов при проведении осмотра также не установлено, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзор по Бурятии и Иркутской области.

По результатам проведённых экспертиз отобранных проб превышения максимально допустимого уровня остаточных количеств пестицидов не установлено.
Россельхознадзор

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